Конгрессмен США: Сроки доставки оружия Украине будут быстрее, чем кто-либо мог подумать

Делегация Конгресса США (Фото: LIGA.net/Владимир Фомичев)

Часть оружия доставят в Украину быстрее, чем кто-либо мог подумать, после одобрения нового закона Сенатом и подписания американским главой Джо Байденом. Об этом сказал член Палаты представителей США Натаниэль Моран на пресс-конференции двухпартийной делегации Конгресса в Киеве, сообщает LIGA.net.

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Американский законодатель отметил, что оружие может прибыть

в Украину уже через несколько дней после окончательного одобрения закона.

"Мы встречались сегодня утром с представителями 82-й воздушно-десантной [дивизии США], говорили с нашими людьми, они готовились к этому, они просто не ждали, они были готовы, и оружие, которое придет сюда, поступит сюда быстрее, чем, По-моему, любая армия могла бы мобилизоваться, чтобы доставить ее сюда", – сказал конгрессмен.

Определенное вооружение, как заметил он, прибудет через несколько дней, другое – через несколько недель. В то же время в Конгрессе не знают расписания поставок оружия, а если бы знали, то никому бы не сообщили, ведь это могло бы повлиять на стратегию войны, объяснил американский законодатель.

Также конгрессмен отметил, что в обеих странах есть те, кто знает, какое оружие включено в американский пакет помощи, в частности, ракеты ATACMS, ряд дополнительных артсистем и других видов вооружения.

"У нас есть заверения как в Соединенных Штатах, так и в этой стране, что люди смогут использовать материалы, которые будут направлены, очень и очень быстро. Люди должны быть уверены, что мы сделаем все возможное, чтобы доставить их сюда как можно быстрее", – добавил конгрессмен.

17 апреля в Белом доме заявили, что Байден обещает "немедленно" подписать закон, как только проект одобрят законодатели.

20 апреля Палата представителей США 311 голосами приняла помощь Украине.

21 апреля глава комитета по разведке Сената США сказал, что Штаты могут начать отправку Украине военной техники, в том числе дальнобойных ракет ATACMS, до конца следующей недели.

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