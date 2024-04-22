Конгрессмен США: Сроки доставки оружия Украине будут быстрее, чем кто-либо мог подумать
Часть оружия доставят в Украину быстрее, чем кто-либо мог подумать, после одобрения нового закона Сенатом и подписания американским главой Джо Байденом. Об этом сказал член Палаты представителей США Натаниэль Моран на пресс-конференции двухпартийной делегации Конгресса в Киеве, сообщает LIGA.net.
Американский законодатель отметил, что оружие может прибыть
в Украину уже через несколько дней после окончательного одобрения закона.
"Мы встречались сегодня утром с представителями 82-й воздушно-десантной [дивизии США], говорили с нашими людьми, они готовились к этому, они просто не ждали, они были готовы, и оружие, которое придет сюда, поступит сюда быстрее, чем, По-моему, любая армия могла бы мобилизоваться, чтобы доставить ее сюда", – сказал конгрессмен.
Определенное вооружение, как заметил он, прибудет через несколько дней, другое – через несколько недель. В то же время в Конгрессе не знают расписания поставок оружия, а если бы знали, то никому бы не сообщили, ведь это могло бы повлиять на стратегию войны, объяснил американский законодатель.
Также конгрессмен отметил, что в обеих странах есть те, кто знает, какое оружие включено в американский пакет помощи, в частности, ракеты ATACMS, ряд дополнительных артсистем и других видов вооружения.
"У нас есть заверения как в Соединенных Штатах, так и в этой стране, что люди смогут использовать материалы, которые будут направлены, очень и очень быстро. Люди должны быть уверены, что мы сделаем все возможное, чтобы доставить их сюда как можно быстрее", – добавил конгрессмен.
- 17 апреля в Белом доме заявили, что Байден обещает "немедленно" подписать закон, как только проект одобрят законодатели.
- 20 апреля Палата представителей США 311 голосами приняла помощь Украине.
- 21 апреля глава комитета по разведке Сената США сказал, что Штаты могут начать отправку Украине военной техники, в том числе дальнобойных ракет ATACMS, до конца следующей недели.
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