Конгресмен США: Терміни, за які доставлять зброю Україні, будуть швидшими, ніж хтось міг подумати

Делегація Конгресу США (Фото: LIGA.net/Володимир Фомічов)

Частину зброї доставлять до України швидше, ніж хтось міг подумати після схвалення нового закону Сенатом та підписання американським главою Джо Байденом. Про це сказав член Палати представників США Натаніель Моран на пресконференції двопартійної делегації Конгресу в Києві, повідомляє LIGA.net.

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Американський законодавець зазначив, що певна зброя може прибути

до України вже за кілька днів після остаточного схвалення закону.

"Ми зустрічалися сьогодні вранці з представниками 82-ї повітряно-десантної [дивізії США], говорили з нашими людьми, вони готувалися до цього, вони просто не чекали, вони були готові, і зброя, яка надійде сюди, надійде сюди швидше, ніж, на мою думку, будь-яка армія могла б мобілізуватися, щоб доставити її сюди", – сказав конгресмен.

Певне озброєння, як зауважив він, прибуде за кілька днів, інше – за кілька тижнів. Водночас у Конгресі не знають розкладу постачання зброї, а якби знали, то нікому не повідомили б, адже це могло б вплинути на стратегію війни, пояснив американський законодавець.

Також конгресмен зазначив, що в обох країнах є ті, хто знає, яка зброя включена до американського пакета допомоги, зокрема, й ракети ATACMS, низка додаткових артсистем та інших видів озброєння.

"Ми маємо запевнення як у Сполучених Штатах, так і в цій країні, що люди зможуть використати матеріали, які будуть надіслані, дуже і дуже швидко. Люди мають бути впевнені, що ми зробимо все можливе, щоб доставити їх сюди якнайшвидше", – додав конгресмен.

17 квітня в Білому домі заявили, що Байден обіцяє "негайно" підписати закон, щойно проєкт схвалять законодавці.

20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.

21 квітня очільник комітету з розвідки Сенату США сказав, що Штати можуть розпочати надсилання Україні військової техніки, зокрема далекобійних ракет ATACMS, до кінця наступного тижня.

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