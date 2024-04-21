Сенатор: США могут отправить оружие Украине на следующей неделе. Вместе с ATACMS
США могут начать отправку Украине военной техники, в том числе дальнобойных ракет ATACMS, до конца следующей недели. Об этом в интервью телекомпании CBS News заявил глава комитета по разведке Сената США демократ Марк Уорнер.
Отвечая на вопрос, когда Соединенные Штаты отправят Украине пакет военной помощи, сенатор сказал: "Это должно было произойти полгода назад. Сейчас лучшее время – на следующей неделе".
Уорнер уточнил, что надеется на скорейшее принятие законопроекта о помощи Украине в Верхней палате Конгресса США. После этого, напоминает он, документ должен быть подписан Байденом.
"Как только это поступит на подпись президенту, во вторник или среду, поставки должны начаться буквально сразу вместе с ATACMS большей дальности", – заявил законодатель.
Отвечая на уточняющий вопрос о дальнобойных ракетах, Уорнер сказал: "Я думаю, что в течение последних месяцев администрация [Байдена] готовилась к отправке Украине ATACMS".
- 20 апреля 2024 года Палата представителей США 311 голосами одобрила помощь Украине.
- LIGA.net подробно расписала, что содержит пакет помощи США для Украины. Известно, что для Украины выделят $60,84 млрд. Из них $23,2 млрд пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов.
- Байден обещает "немедленно" подписать закон, как только проект одобрят законодатели.
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