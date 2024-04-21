Сенатор: США могут отправить оружие Украине на следующей неделе. Вместе с ATACMS

Марк Уорнер заявил, что в пакете военной помощи от США должны быть дальнобойные ракеты большего радиуса действия

ATACMS (Фото: US Army)

США могут начать отправку Украине военной техники, в том числе дальнобойных ракет ATACMS, до конца следующей недели. Об этом в интервью телекомпании CBS News заявил глава комитета по разведке Сената США демократ Марк Уорнер.

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Отвечая на вопрос, когда Соединенные Штаты отправят Украине пакет военной помощи, сенатор сказал: "Это должно было произойти полгода назад. Сейчас лучшее время – на следующей неделе".

Уорнер уточнил, что надеется на скорейшее принятие законопроекта о помощи Украине в Верхней палате Конгресса США. После этого, напоминает он, документ должен быть подписан Байденом.

"Как только это поступит на подпись президенту, во вторник или среду, поставки должны начаться буквально сразу вместе с ATACMS большей дальности", – заявил законодатель.

Отвечая на уточняющий вопрос о дальнобойных ракетах, Уорнер сказал: "Я думаю, что в течение последних месяцев администрация [Байдена] готовилась к отправке Украине ATACMS".

СПРАВКА ATACMS – американские баллистические ракеты наземного базирования. Они могут нести как отдельные боеголовки, так и кассетные заряды. Запуск производится с установок HIMARS или высокомобильных артиллерийских ракетных систем. В октябре 2023 стало известно, что Украина получила от США старейшую и базовую версию ATACMS с кассетной боевой частью, которая бьет максимум на 165 км. Другие модификации с унитарной боеголовкой имеют дальность до 300 км, а экспериментальный вариант ракеты PRISM – до 500 км. ATACMS – американские баллистические ракеты наземного базирования. Они могут нести как отдельные боеголовки, так и кассетные заряды. Запуск производится с установок HIMARS или высокомобильных артиллерийских ракетных систем. В октябре 2023 стало известно, что Украина получила от США старейшую и базовую версию ATACMS с кассетной боевой частью, которая бьет максимум на 165 км. Другие модификации с унитарной боеголовкой имеют дальность до 300 км, а экспериментальный вариант ракеты PRISM – до 500 км.

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LIGA.net подробно расписала, что содержит пакет помощи США для Украины. Известно, что для Украины выделят $60,84 млрд. Из них $23,2 млрд пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов.

подробно расписала, что содержит пакет помощи США для Украины. Известно, что для Украины выделят $60,84 млрд. Из них $23,2 млрд пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов. Байден обещает "немедленно" подписать закон, как только проект одобрят законодатели.

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