Сенатор США: Надеюсь, что в 2024 году Украина получит ATACMS и уничтожит Крымский мост

Грэм заявил, что ракеты ATACMS должны были быть в Украине "еще вчера"

Линдси Грэм (Фото: EPA/TASOS KATOPODIS)

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм высказал надежду, что в 2024 году США передадут Украине баллистические ракеты ATACMS для разрушения Керченского моста. Об этом он сообщил на брифинге в Киеве, цитирует его Радио Свобода.

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По его словам, эти ракеты Вашингтон должен был передать Силам обороны "еще вчера".

Он отметил, что надеется на отправку необходимых вооружений в 2024 году, чтобы Украина могла не только вести оборону, но и давить на россиян.

"Что вы получите ATACMS и разрушите мост, соединяющий Крым с Россией. Я хочу, чтобы 2024 год стал годом качественного преимущества для украинских военных", — сказал Грэм.

Законодатель заявил, что хотел бы видеть истребители F-16 на вооружении украинской армии в этом году.

"Чтобы россияне увидели более боеспособную украинскую армию", — подчеркнул сенатор.

В феврале 2024 года Грэм хотел сорвать утверждение Сенатом пакета помощи для Украины, неожиданно выступив против. Журналисты The Hill писали , что такое решение Грэма вызвало возмущение и ярость даже у его однопартийцев, рассчитывавших на поддержку сенатора. В то же время Грэм продолжал позиционировать себя как "друга Украины".

17 марта представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Украине срочно нужно продление военной помощи США, поскольку у Сил обороны заканчиваются боеприпасы.

18 марта 2023 года Грэм встретился с президентом Зеленским, политики обсудили ситуацию на фронте и военную помощь, которая необходима Украине. Также темой была евроатлантическая интеграция, усиление санкционного давления и использование замороженных активов РФ для поддержки Украины.

Сенатор заявил, что инициирует законопроект о признании России государством – спонсором терроризма согласно законодательству США.

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