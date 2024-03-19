Сенатор США: Надеюсь, что в 2024 году Украина получит ATACMS и уничтожит Крымский мост
Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм высказал надежду, что в 2024 году США передадут Украине баллистические ракеты ATACMS для разрушения Керченского моста. Об этом он сообщил на брифинге в Киеве, цитирует его Радио Свобода.
По его словам, эти ракеты Вашингтон должен был передать Силам обороны "еще вчера".
Он отметил, что надеется на отправку необходимых вооружений в 2024 году, чтобы Украина могла не только вести оборону, но и давить на россиян.
"Что вы получите ATACMS и разрушите мост, соединяющий Крым с Россией. Я хочу, чтобы 2024 год стал годом качественного преимущества для украинских военных", — сказал Грэм.
Законодатель заявил, что хотел бы видеть истребители F-16 на вооружении украинской армии в этом году.
"Чтобы россияне увидели более боеспособную украинскую армию", — подчеркнул сенатор.
- 17 марта представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Украине срочно нужно продление военной помощи США, поскольку у Сил обороны заканчиваются боеприпасы.
- 18 марта 2023 года Грэм встретился с президентом Зеленским, политики обсудили ситуацию на фронте и военную помощь, которая необходима Украине. Также темой была евроатлантическая интеграция, усиление санкционного давления и использование замороженных активов РФ для поддержки Украины.
- Сенатор заявил, что инициирует законопроект о признании России государством – спонсором терроризма согласно законодательству США.
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