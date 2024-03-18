Допомога США у кредит. Сенатор-республіканець сподівається, що ухвалять найближчими днями
Сенатор-республіканець США Ліндсі Грем вчергове підтримав надання допомоги Україні у вигляді безвідсоткової позики. Політик сподівається, що відповідний документ буде ухвалений Палатою представників "найближчими днями, а не тижнями". Про це сенатор розповів під час брифінгу у Києві, передає Укрінформ.
Він заявив, що передав президенту Володимиру Зеленському наступний меседж: "Америка хоче допомогти, але у нас є проблеми вдома, які ми повинні почати вирішувати".
Грем зазначив, що у США "зламаний [південний] кордон", і висловив сумнів, що американці можуть розв'язати це питання до виборів, проте вони "повинні продовжувати намагатися".
Також політик висловив сподівання, що у Палаті представників Конгресу США домовляться щодо безпеки кордону та допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню.
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За його даними, загалом заморожено $380 млрд російських суверенних активів, з них $200 млрд заморожено у Бельгії: "Нам потрібно отримати ці гроші, щоб допомогти Україні та допомогти собі".
Грем зазначив: він повідомив президенту США Джо Байдену, що готовий допомогти Україні, проте держава має зробити це у формі позики без відшкодування відсотків.
Відповідно, політик знову підтримав ініціативу 45-го президента США Дональда Трампа надати допомогу Україні у вигляді безвідсоткової позики, а також висловив сподівання, що відповідний документ буде ухвалений Палатою представників "найближчими днями, а не тижнями".
"Я думаю, що ідея позики буде досить популярною не лише серед республіканців, а й серед демократів", – додав сенатор.
- Сьогодні ж Грем зустрівся з президентом Зеленським, політики обговорили ситуацію на фронті та військову допомогу, яка необхідна Україні. Також темою були євроатлантична інтеграція, посилення санкційного тиску та використання заморожених активів РФ на підтримку Україні.
- Сенатор заявив, що ініціює законопроєкт про визнання Росії державою – спонсором тероризму згідно з законодавством США.
- Учора представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україні терміново потрібне продовження військової допомоги США, оскільки у Сил оборони закінчуються боєприпаси.
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