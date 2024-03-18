Допомога США у кредит. Сенатор-республіканець сподівається, що ухвалять найближчими днями

Грем вважає, що ідея безвідсоткової позики для України буде популярною не лише серед його однопартійців, але й серед демократів

Ліндсі Грем (Фото: EPA)

Сенатор-республіканець США Ліндсі Грем вчергове підтримав надання допомоги Україні у вигляді безвідсоткової позики. Політик сподівається, що відповідний документ буде ухвалений Палатою представників "найближчими днями, а не тижнями". Про це сенатор розповів під час брифінгу у Києві, передає Укрінформ.

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Він заявив, що передав президенту Володимиру Зеленському наступний меседж: "Америка хоче допомогти, але у нас є проблеми вдома, які ми повинні почати вирішувати".

Грем зазначив, що у США "зламаний [південний] кордон", і висловив сумнів, що американці можуть розв'язати це питання до виборів, проте вони "повинні продовжувати намагатися".

Також політик висловив сподівання, що у Палаті представників Конгресу США домовляться щодо безпеки кордону та допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню.

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За його даними, загалом заморожено $380 млрд російських суверенних активів, з них $200 млрд заморожено у Бельгії: "Нам потрібно отримати ці гроші, щоб допомогти Україні та допомогти собі".

Грем зазначив: він повідомив президенту США Джо Байдену, що готовий допомогти Україні, проте держава має зробити це у формі позики без відшкодування відсотків.

Відповідно, політик знову підтримав ініціативу 45-го президента США Дональда Трампа надати допомогу Україні у вигляді безвідсоткової позики, а також висловив сподівання, що відповідний документ буде ухвалений Палатою представників "найближчими днями, а не тижнями".

"Я думаю, що ідея позики буде досить популярною не лише серед республіканців, а й серед демократів", – додав сенатор.

Сьогодні ж Грем зустрівся з президентом Зеленським, політики обговорили ситуацію на фронті та військову допомогу, яка необхідна Україні. Також темою були євроатлантична інтеграція, посилення санкційного тиску та використання заморожених активів РФ на підтримку Україні.

Сенатор заявив, що ініціює законопроєкт про визнання Росії державою – спонсором тероризму згідно з законодавством США.

Учора представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україні терміново потрібне продовження військової допомоги США, оскільки у Сил оборони закінчуються боєприпаси.

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