США можуть розглянути допомогу Україні та конфіскацію активів РФ одним пакетом – Малюська

Глава Мін'юсту зазначив, що американські законодавці можуть розглянути ці питання вже на наступному тижні

Денис Малюська (Фото - Мін'юст)

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що американські законодавці можуть розглянути додаткове фінансування допомоги Україні в одному пакеті із конфіскацією заморожених російських активів. Про це він розповів в ефірі телемарафону, підсумовуючи результати візиту до Штатів.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Він зазначив, що метою поїздки було перш за все обговорення питання конфіскації російських активів, тому що у порядку денному американських законодавців є відповідний законопроєкт.

"Але виявилось, що порядок денний для наших зустрічей став ще цікавішим, ніж ми очікували. Тому що ті наші партнери, з якими ми розмовляли – і конгресмени, і представники Сенату, і законодавчої гілки влади – вони підтвердили, що існує ймовірність того, що ці проєкти про фінансову і військову допомогу Україні і про конфіскацію російських активів можуть рухатись одним пакетом", – розповів Малюська.

Більше того, за його словами, не виключено, що такий розгляд і навіть голосування може відбутись вже на наступному тижні, якщо буде знайдено компроміс щодо технічних деталей.

Він також запевнив, що "патової ситуації", як все виглядало ще декілька місяців тому, уже немає, і підтримка продовження допомоги Україні наразі є серед більшості як демократів, так і республіканців.

Фінансування для нових пакетів оборонної допомоги США для України закінчилось ще наприкінці 2023 року. З того часу Конгрес США все ще не може ухвалити додаткове фінансування.

12 березня 2024-го США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Напередодні видання Bloomberg писало, що в адміністрації Байдена обмірковують можливість використання армійських коштів Штатів для України на тлі того, що рішення Конгресу все ще немає.

Читайте також: "Вчиняти інакше безглуздо". У Палаті представників хочуть ухвалити допомогу Україні до 22 березня