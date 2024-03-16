США могут рассмотреть помощь Украине и конфискацию активов РФ одним пакетом

Глава Минюста отметил, что американские законодатели могут рассмотреть эти вопросы уже на следующей неделе

Денис Малюська (Фото - Минюст)

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что американские законодатели могут рассмотреть дополнительное финансирование помощи Украине в одном пакете с конфискацией замороженных российских активов. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, подводя итоги визита в Штаты.

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Он отметил, что целью поездки было прежде всего обсуждение вопроса конфискации российских активов, потому что в повестке дня американских законодателей есть соответствующий законопроект.

"Но оказалось, что повестка дня для наших встреч стала еще интереснее, чем мы ожидали. Потому что те наши партнеры, с которыми мы разговаривали – и конгрессмены, и представители Сената, и законодательной ветви власти – они подтвердили, что существует вероятность того, что эти проекты о финансовой и военной помощи Украине и о конфискации российских активов могут двигаться одним пакетом", – рассказал Малюська.

Более того, по его словам, не исключено, что такое рассмотрение и даже голосование может состояться уже на следующей неделе, если будет найден компромисс по техническим деталям.

Он также заверил, что "патовой ситуации", как все выглядело еще несколько месяцев назад, уже нет, и поддержка продления помощи Украине сейчас есть среди большинства как демократов, так и республиканцев.

Финансирование новых пакетов оборонной помощи США для Украины закончилось еще в конце 2023 года. С этого времени Конгресс США все еще не может одобрить дополнительное финансирование.

12 марта 2024 года США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. Перед этим издание Bloomberg писало, что в администрации Байдена обсуждают возможность использования армейских средств Штатов для Украины на фоне того, что решения Конгресса все еще нет.

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