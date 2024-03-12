США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн: боєприпаси для артилерії й HIMARS

Боєприпаси задовільнять потреби України протягом "лише короткого періоду" часу, заявив радник Байдена з нацбезпеки

Джейк Салліван (Фото: EPA)

Сполучені Штати надають Україні екстрений пакет військової допомоги на $300 млн: туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Тож сьогодні від імені президента Байдена я оголошую екстрений пакет допомоги у сфері безпеки на $300 млн зброї та обладнання для задовільнення деяких нагальних потреб України", – завив він.

Посадовець пояснив, що це стало можливим завдяки неочікуваній економії коштів у контрактах американського Міноборони: у них Пентагон домовлявся про заміну обладнання, котре вже відправив до України у попередніх пакетах.

За його словами, пакет містить великий транш артилерійських боєприпасів та керованих реактивних снарядів GMRLS для реактивних артилерійських систем HIMARS.

Салліван зазначив, що ця допомога вкрай необхідна Україні, аби утримати лінію фронту проти російських атак та відбити російський наступ на сході та в інших частинах країни.

Читайте також: Discharge petition. Конгрес розпочинає збір підписів для допомоги Україні – журналіст

Посадовець зауважив, що ці боєприпаси задовільнять потреби України протягом "лише короткого періоду" часу, і цього недостатньо, аби задовольнити потреби України на полі бою.

Також, заявив він, пакет не завадить тому, що Україна вичерпає запас боєприпасів у наступні тижні.

Салліван акцентував, що цей пакет не замінює і не має відкладати "критичну необхідність" ухвалення двопартійного законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Він заявив, що Палата представників Конгресу має ухвалити "якнайшвидше".

Видання Politico з посиланням на неназваних посадовців повідомляло, що адміністрація президента США у вівторок може оголосити про те, що він надішле Україні "певну кількість" ракет ATACMS у новому пакеті військової допомоги на суму $300 млн.

14 лютого президент США Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.

28 лютого Джонсон сказав, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно", а пріоритетом є кордон із Мексикою.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.

Читайте також: США: Жодний "план Б" не замінить допомогу Україні від Конгресу. Все залежить від Джонсона