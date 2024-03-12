Politico: Сполучені Штати дадуть Україні ATACMS на 160 км у новому пакеті допомоги

Пуск ракети ATACMS (Фото: US Army)

Адміністрація президента США Джо Байдена у вівторок може оголосити про те, що він надішле Україні "певну кількість" ракет ATACMS у новому пакеті військової допомоги на суму $300 млн. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на неназваних посадовців, які знайомі з темою.

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Один з посадовців повідомив виданню, що пакет міститиме "певну кількість" ракет APAM, які використовуються проти піхоти та техніки. Це старіша версія далекобійної ракети ATACMS — у цій модифікації дальність складає близько 160 км та несе боєголовки з сотнями касетних бомб.

Цей самий чиновник та ще один посадовець заявили, що пакет також міститиме додаткові снаряди калібру 155-мм і керовані реактивні снаряди калібру 227-мм GMLRS.

Двоє посадовців заявили медіа, що пакет допомоги буде на $300 млн.

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Представник Міноборони США заявив, що відомство змогло використати заощадження від попереднього армійського контракту на зброю для України.

Politico зауважує, що цей пакет є "лише тимчасовим рішенням".

Як зазначив чиновник Пентагону, це "не альтернатива" для додаткового запиту президента Байдена до Конгресу стосовно допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Сьогодні ж агентство Reuters заявило, що США готують перший за останні кілька місяців пакет військової допомоги на $400 млн для України.

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ДОВІДКА 17 жовтня 2023 року Сили спеціальних операцій повідомили, що унаслідок операції Dragonfly вночі того дня у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську вдалося знищити дев'ять вертольотів, частину протиповітряної оборони, арсенал і "десятки" росіян. Надвечір того дня Зеленський заявив, що домовленості з президентом США Джо Байденом виконуються, а далекобійні ракети ATACMS "себе показали". Впродовж наступних тижнів стали з'являтися відео із запуском ATACMS українськими захисниками. ATACMS, які тоді отримала Україна,- це найстаріша та базова версія з касетною бойовою частиною, яка б'є максимум на 165 км. Інші модифікації ATACMS з унітарною боєголовкою мають дальність до 300 км, а експериментальний варіант ракети PRISM – до 500 км.

14 лютого президент США Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.

28 лютого Джонсон сказав, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно", а пріоритетом є кордон із Мексикою.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.

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