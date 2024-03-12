Politico: Сполучені Штати дадуть Україні ATACMS на 160 км у новому пакеті допомоги
Адміністрація президента США Джо Байдена у вівторок може оголосити про те, що він надішле Україні "певну кількість" ракет ATACMS у новому пакеті військової допомоги на суму $300 млн. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на неназваних посадовців, які знайомі з темою.
Один з посадовців повідомив виданню, що пакет міститиме "певну кількість" ракет APAM, які використовуються проти піхоти та техніки. Це старіша версія далекобійної ракети ATACMS — у цій модифікації дальність складає близько 160 км та несе боєголовки з сотнями касетних бомб.
Цей самий чиновник та ще один посадовець заявили, що пакет також міститиме додаткові снаряди калібру 155-мм і керовані реактивні снаряди калібру 227-мм GMLRS.
Двоє посадовців заявили медіа, що пакет допомоги буде на $300 млн.
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Представник Міноборони США заявив, що відомство змогло використати заощадження від попереднього армійського контракту на зброю для України.
Politico зауважує, що цей пакет є "лише тимчасовим рішенням".
Як зазначив чиновник Пентагону, це "не альтернатива" для додаткового запиту президента Байдена до Конгресу стосовно допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.
Сьогодні ж агентство Reuters заявило, що США готують перший за останні кілька місяців пакет військової допомоги на $400 млн для України.
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17 жовтня 2023 року Сили спеціальних операцій повідомили, що унаслідок операції Dragonfly вночі того дня у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську вдалося знищити дев'ять вертольотів, частину протиповітряної оборони, арсенал і "десятки" росіян.
Надвечір того дня Зеленський заявив, що домовленості з президентом США Джо Байденом виконуються, а далекобійні ракети ATACMS "себе показали". Впродовж наступних тижнів стали з'являтися відео із запуском ATACMS українськими захисниками.
ATACMS, які тоді отримала Україна,- це найстаріша та базова версія з касетною бойовою частиною, яка б'є максимум на 165 км. Інші модифікації ATACMS з унітарною боєголовкою мають дальність до 300 км, а експериментальний варіант ракети PRISM – до 500 км.
- 14 лютого президент США Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
- 26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.
- 28 лютого Джонсон сказав, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно", а пріоритетом є кордон із Мексикою.
- 29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.
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