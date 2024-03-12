США готують перший за кілька місяців пакет допомоги ЗСУ на $400 млн – Reuters

У США готують новий пакет, поки питання додаткового фінансування для України у Конгресі залишається невирішеним, пише Reuters

Джо Байден (Фото: ЕРА)

США готують перший за останні кілька місяців пакет військової допомоги для України. Про це повідомило агентство новин Reuters, посилаючись на двох неназваних американських чиновників.

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За даними співрозмовників журналістів, пакет може сягнути $400 млн.

Чиновники на умовах анонімності сказали, що оголошення нової допомоги очікується пізніше у вівторок, 12 березня.

Це буде перший такий крок за кілька місяців, оскільки додаткові кошти для України залишаються заблокованими з боку лідерів республіканців у Конгресі.

Минулого тижня видання Bloomberg писало, що в адміністрації президента США Джо Байдена обмірковують можливість використання армійських коштів Штатів для України, оскільки законопроєкт про додаткове фінансування все ще заблоковано. Йшлося про суму $200 млн.

14 лютого президент США Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.

28 лютого Джонсон сказав, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно", а пріоритетом є кордон із Мексикою.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.

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