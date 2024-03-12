США готують перший за кілька місяців пакет допомоги ЗСУ на $400 млн – Reuters
США готують перший за останні кілька місяців пакет військової допомоги для України. Про це повідомило агентство новин Reuters, посилаючись на двох неназваних американських чиновників.
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За даними співрозмовників журналістів, пакет може сягнути $400 млн.
Чиновники на умовах анонімності сказали, що оголошення нової допомоги очікується пізніше у вівторок, 12 березня.
Це буде перший такий крок за кілька місяців, оскільки додаткові кошти для України залишаються заблокованими з боку лідерів республіканців у Конгресі.
Минулого тижня видання Bloomberg писало, що в адміністрації президента США Джо Байдена обмірковують можливість використання армійських коштів Штатів для України, оскільки законопроєкт про додаткове фінансування все ще заблоковано. Йшлося про суму $200 млн.
- 14 лютого президент США Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
- 26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.
- 28 лютого Джонсон сказав, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно", а пріоритетом є кордон із Мексикою.
- 29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.
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