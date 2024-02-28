Спікер Палати Джонсон пообіцяв, що винесе на голосування допомогу Україні "своєчасно"

Джонсон вкотре заявив, що пріоритетом для нього є безпека кордону з Мексикою

Майк Джонсон (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно", а пріоритетом є кордон із Мексикою. Про це він заявив після зустрічі з президентом Джо Байденом у Білому домі.

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За його словами, під час переговорів він сказав, що потрібно насамперед дбати про "потреби Америки".

"І насамперед – наш відкритий кордон", – заявив Джонсон.

Він зазначив, що іншим пріоритетом для Палати є продовження фінансування федерального уряду, а учасники зустрічі "дуже оптимістичні" і сподіваються на угоду.

Щодо допомоги Україні спікер наголосив, що сказав Байдену про те, що Палата "активно вивчає всі можливі варіанти".

"Ми візьмемося за це питання своєчасно. Але, знову ж таки, перший пріоритет для нашої країни – кордон та його захищеність", – резюмував політик.

14 лютого 2024 р. американський президент закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт із зовнішньої допомоги, який передбачає $47,7 млрд для України.

Палата представників пішла у відпустку до 28 лютого. Якщо спікер Палати блокуватиме винесення законопроєкту на голосування, то демократи зможуть застосувати процедуру, за якою матимуть можливість обійти спікера та винести питання до зали. Однак для цього потрібен час і 218 підписів парламентарів (у республіканців 221 мандат, у демократів – 213).

21 лютого Байден заявив, що спікер Джонсон має винести на голосування законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню. За словами американського лідера, документ буде ухвалено Палатою, якщо його винесуть на голосування.

27 лютого відбулася зустріч Байдена з лідерами Конгресу.

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