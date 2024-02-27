Байден сьогодні скликає лідерів Конгресу для обговорення допомоги Україні – TWP

За даними видання, на зустрічі мають обговорити терміновість ухвалення пакета допомоги для України, Ізраїлю й Тайваню

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден 27 лютого скликає лідерів Конгресу до Білого дому, щоб обговорити питання допомоги Україні та голосування щодо фінансування роботи американського уряду. Про це повідомило видання The Washington Post.

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За даними видання, американський президент запросив для обговорення спікера Палати представників Майка Джонсона, лідера демократів у Палаті Хакіма Джефріса, лідера демократів у Сенаті Чака Шумера та лідера республіканців Мітча Макконела.

Вони мають обговорити терміновість ухвалення пакета допомоги для України, Ізраїлю й Тайваню. Окрім цього, за даними видання, вони мають обговорити законодавство, яке забезпечить роботу федерального уряду до кінця вересня.

26 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що спікер Палати представників США Джонсон обіцяв йому, що зробить "все можливе" для продовження допомоги Україні.

14 лютого 2024 року американський президент Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт із зовнішньої допомоги, який передбачає $47,7 млрд для України.

Палата представників пішла у відпустку до 28 лютого. Якщо спікер Палати блокуватиме винесення законопроєкту на голосування, то демократи зможуть застосувати процедуру, за якою матимуть можливість обійти спікера та винести питання до зали. Однак для цього потрібен час і 218 підписів парламентаріїв (у республіканців 221 мандат, у демократів – 213).

21 лютого Байден заявив, що спікер Джонсон має винести на голосування законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю й Тайваню. За словами американського лідера, документ буде ухвалено Палатою, якщо його винесуть на голосування.

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