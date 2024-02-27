Байден сегодня созывает лидеров Конгресса для обсуждения помощи Украине – TWP

По данным издания, на встрече предстоит обсудить срочность принятия пакета помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден 27 февраля созывает лидеров Конгресса в Белый дом, чтобы обсудить вопросы помощи Украине и голосования по финансированию работы американского правительства. Об этом сообщило издание The Washington Post.

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По данным издания, американский президент пригласил для обсуждения спикера Палаты представителей Майка Джонсона, лидера демократов в Палате Хакима Джефриса, лидера демократов в Сенате Чака Шумера и лидера республиканцев Митча Макконела.

Они должны обсудить срочность принятия пакета помощи для Украины, Израиля и Тайваня. Кроме этого, по данным издания, они должны обсудить законодательство, которое обеспечит работу федерального правительства до конца сентября.

26 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что спикер Палаты представителей США Джонсон обещал ему, что сделает "все возможное" для продления помощи Украине.

14 февраля 2024 года американский президент Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

16 февраля стало известно, что 10 членов Палаты представителей США разработали компромиссный законопроект по внешней помощи, предусматривающий $47,7 млрд для Украины.

Палата представителей ушла в отпуск до 28 февраля. Если спикер Палаты будет блокировать вынесение законопроекта на голосование, то демократы смогут применить процедуру, по которой будут иметь возможность обойти спикера и вынести вопросы в зал. Однако для этого нужно время и 218 подписей парламентариев (у республиканцев 221 мандат, у демократов – 213).

21 февраля Байден заявил, что спикер Джонсон должен вынести на голосование законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня. По словам американского лидера, документ будет принят Палатой, если его вынесут на голосование.

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