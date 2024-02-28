Спикер Палаты Джонсон пообещал, что вынесет на голосование помощь Украине "своевременно"

Джонсон в очередной раз заявил, что приоритетом для него является безопасность границы с Мексикой

Майк Джонсон (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что вынесет на голосование продолжение помощи Украине "своевременно", а приоритетом является граница с Мексикой. Об этом он заявил после встречи с президентом Джо Байденом в Белом доме.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, во время переговоров он сказал, что нужно в первую очередь заботиться о "нуждах Америки".

"И прежде всего — наша открытая граница", — заявил Джонсон.

Он отметил, что другим приоритетом для Палаты является продолжение финансирования федерального правительства, а участники встречи "очень оптимистичны" и надеются на сделку.

Насчет помощи Украине спикер подчеркнул, что сказал Байдену о том, что Палата "активно изучает все возможные варианты".

"Мы возьмемся за этот вопрос своевременно. Но, опять же, первый приоритет для нашей страны – граница и ее защищенность", — резюмировал политик.

14 февраля 2024 г. американский президент призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

16 февраля стало известно, что 10 членов Палаты представителей США разработали компромиссный законопроект по внешней помощи, предусматривающий $47,7 млрд для Украины.

Палата представителей ушла в отпуск до 28 февраля. Если спикер Палаты будет блокировать вынесение законопроекта на голосование, то демократы смогут применить процедуру, по которой будут иметь возможность обойти спикера и вынести вопрос в зал. Однако для этого нужно время и 218 подписей парламентариев (у республиканцев 221 мандат, у демократов – 213).

21 февраля Байден заявил, что спикер Джонсон должен вынести на голосование законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню. По словам американского лидера, документ будет принят Палатой, если его вынесут на голосование.

27 февраля прошла встреча Байдена с лидерами Конгресса.

Читайте также: США не будут отправлять войска в Украину – Белый дом