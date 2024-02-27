США не відправлятимуть війська до України – Білий дім

Едрієн Вотсон (Фото: X)

Американська армія не буде направлена до України для участі у війні проти Росії. Про це повідомила речниця Ради нацбезпеки США Едрієн Вотсон, яку цитує агенція Reuters.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Вотсон прокоментувала порушену президентом Франції Емманюелем Макроном тему про можливість відправлення сухопутних військ НАТО до України. Вона зазначила, що США такий варіант не розглядають.

"Президент Джо Байден чітко дав зрозуміти, що США не відправлятимуть війська воювати в Україні", – заявила речниця.

26 лютого Макрон заявив, що у контексті відправлення військ НАТО в Україну "не слід нічого виключати". Однак дипломати держави заявили, що ідея французького лідера полягала в тому, аби "розпалити дискусію" щодо цього, але конкретних планів у цьому напрямку немає.

27 лютого прем’єри Чехії й Польщі Петр Фіала та Дональд Туск заявили, що держави не розглядають можливість введення військ в Україну.

В той же день канцлер Німеччини Олаф Шольц та речник прем'єра Великої Британії Ріші Сунака заявили, що їхні країни не відправлять війська до України.

Згодом Іспанія та Італія не погодилися з пропозицією Франції спрямувати сухопутні війська до України.

Читайте також: Столтенберг: НАТО не планує відправляти свої війська в Україну