Берлін та Лондон також заявили, що їхніх військ в Україні не буде

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та речник прем'єра Великої Британії Ріші Сунака заявили, що їхні країни не відправлять війська в Україну. Раніше LIGA.net публікувала думки інших європейських лідерів з цього приводу.

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"Вчора в Парижі ми домовилися, що всі повинні робити більше для України. Їй потрібна зброя, боєприпаси і протиповітряна оборона. Ми працюємо над цим. Зрозуміло одне: наземних військ з європейських країн чи НАТО не буде. Це стосується і нас", – написав Шольц у X.

Таку думку в коментарі для The Guardian підтримав речник британського прем'єра.

Спікер Сунака заявив, що питання відправлення британських військ в Україну не опрацьовується, але Лондон допомагає з забезпеченням "технікою, засобами та навчанням".

"Окрім невеликої кількості персоналу, який перебуває у країні для підтримки Збройних Сил України, у нас немає будь-яких планів для широкомасштабного розгортання", – сказав він.

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок порушив питання про можливість скерування європейськими країнами військ в Україну, заявивши, що "нічого не можна виключати".

Чехія і Польща не розглядають можливість введення військ в Україну. Про це заявили у вівторок прем'єр-міністри Петр Фіала та Дональд Туск.

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