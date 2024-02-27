Польща та Чехія не розглядають можливість введення військ в Україну

Польський прем'єр Туск наголосив, що країна "не планує відправляти свої війська на територію України"

Дональд Туск та Петр Фіала (Фото: EPA/RADEK PIETRUSZKA)

Чехія і Польща не розглядають можливість введення військ в Україну. Про це заявили у вівторок прем'єр-міністри Петр Фіала та Дональд Туск після зустрічі в Парижі, повідомило агентство Reuters.

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Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок порушив питання про можливість направлення європейськими країнами військ в Україну, заявивши, що "нічого не можна виключати".

"Я переконаний, що ми повинні розвивати шляхи підтримки, на які ми стали після російської агресії. Я вважаю, що нам не потрібно відкривати якісь інші методи або шляхи", – сказав Фіала.

Він зауважив, що наразі основна увага приділяється військовій допомозі, а також гуманітарній та економічній підтримці.

Туск наголосив, що "Польща не планує відправляти свої війська на територію України".

"Я думаю, що ми не повинні сьогодні спекулювати, чи будуть обставини, які можуть змінити цю позицію", – сказав він.

25 лютого видання The Guardian повідомило, що президент Франції Макрон запросив близько 20 європейських лідерів до Парижа, щоб надіслати російському диктатору Путіну послання про європейську рішучість щодо України.

Ця зустріч була присвячена питанню війни в Україні та ймовірній загрозі від російського диктатора Володимира Путіна.

На зустрічі щодо підтримки України, яку скликав президент Франції Макрон, європейські лідери обговорювали можливість відправлення сухопутних військ НАТО в Україну. LIGA.net зібрала основні тези представників країн-союзників із цього приводу.

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