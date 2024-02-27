Польша и Чехия не рассматривают возможность введения войск в Украину

Польский премьер Туск подчеркнул, что страна "не планирует отправлять свои войска на территорию Украины"

Дональд Туск и Петр Фиалта (Фото: EPA/RADEK PIETRUSZKA)

Чехия и Польша не рассматривают возможность ввода войск в Украину. Об этом заявили во вторник премьер-министры Петр Фиалта и Дональд Туск после встречи в Париже, сообщило агентство Reuters.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник поднял вопрос о возможности направления европейскими странами войск в Украину, заявив, что "ничего нельзя исключать".

"Я убежден, что мы должны развивать пути поддержки, на которые мы стали после российской агрессии. Я считаю, что нам не нужно открывать какие-то другие методы или пути", – сказал Фиала.

Он отметил, что сейчас основное внимание уделяется военной помощи, а также гуманитарной и экономической поддержке.

Туск подчеркнул, что "Польша не планирует отправлять свои войска на территорию Украины".

"Я думаю, что мы не должны сегодня спекулировать, будут ли обстоятельства, которые могут изменить эту позицию", – сказал он.

25 февраля издание The Guardian сообщило, что президент Франции Макрон пригласил около 20 европейских лидеров в Париж, чтобы прислать российскому диктатору Путину послание о европейской решимости по Украине.

Эта встреча была посвящена вопросу войны в Украине и вероятной угрозе от российского диктатора Владимира Путина.

На встрече по поддержке Украины, которую созвал президент Франции Макрон, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников по этому поводу.

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