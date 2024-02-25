Макрон збере близько 20 європейських лідерів 26 лютого, щоб послати сигнал Путіну – The Guardian

Емманюель Макрон (Фото: EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон запросив близько 20 європейських лідерів у Париж, щоб надіслати російському диктатору Володимиру Путіну послання про європейську рішучість щодо України. Про це повідомило видання The Guardian.

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За даними видання, мета послання – протистояти наративу Кремля про те, що Росія неодмінно виграє війну, яка триває вже третій рік.

"Ми хочемо надіслати Путіну дуже чіткий сигнал, що він не переможе в Україні. Наша мета – розбити цю ідею, яку він хоче, щоб ми повірили, що він якимось чином переможе", – повідомив один із радників президента.