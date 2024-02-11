Макрон відклав візит до України 13-14 лютого "з міркувань безпеки" — Challenges

За даними видання, президент Франції Макрон мав спершу здійснити "символічний візит" до Одеси, а після нього – вирушити до Києва

Емманюель Макрон (Фото: EPA)

За інформацією ділового журналу Challenges, французький президент Емманюель Макрон відклав попередньо заплановану на 13-14 лютого поїздку до України. Про це журнал повідомив із посиланням на співрозмовників, які мали брати участь у цій поїздці.

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За даними видання, Єлисейський палац пояснив перенесення візиту міркуваннями безпеки.Також, зазначили журналісти, французько-українська ділова рада Medef International, яка організувала "виняткову місію" до Києва одночасно з Макроном, також скасувала поїздку.

Видання зазначає, що Макрон мав спершу здійснити "символічний візит" до Одеси, а після нього – вирушити до Києва.

Також, за інформацією журналу, на порядку денному була важлива економічна складова, пов'язана з відновленням України. Макрон начебто мав оголосити про створення фонду в розмірі 200 млн євро, який буде виділено на цивільні проєкти, що реалізуються французькими малими та середніми підприємствами.

Глава французької держави також мав офіційно оголосити про призначення Французького агентства розвитку (AFD) координатором французької допомоги Україні, зазначили журналісти.

21 грудня 2023 року президент Франції пообіцяв "надавати подальшу підтримку" Україні для того, щоб країна могла "вести мирні переговори з Росією за кращих можливих умов".

16 січня 2024 року французький лідер анонсував візит до України та підписання угоди про гарантії, а також пообіцяв нову військову допомогу від Парижа.

18 січня у Макрона була телефонна розмова із президентом Зеленським – вони доручили політичним і військовим радникам двох країн розпочати підготовку майбутнього візиту Макрона до України та прискорити переговори щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії.

26 січня Україна і Франція перейшли до безпосереднього опрацювання проєкту угоди про гарантії.

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