Франція постачатиме ЗСУ по 50 авіабомб AASM щомісяця – міністр оборони країни

Себастьян Лекорню заявив, що авіабомби буде адаптовано під винищувачі радянського виробництва

Авіабомба AASM (Фото: Defence Express)

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив у інтерв'ю Le Parisien, що його країна почне постачати Збройним Силам України по 50 авіабомб AASM на місяць, починаючи з січня.

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За його словами, ці авіабомби будуть адаптовані під винищувачі радянського виробництва.

"Дуже важливий момент – ми почнемо постачати авіабомби AASM. Нам вдалося адаптувати їх під радянські літаки "МіГ" і "Сухий" <...> Ми постачатимемо по 50 бомб на місяць протягом усього 2024 року, починаючи з січня", – сказав глава французького оборонного відомства.

Крім того, з лютого Париж почне постачати Києву по 3000 артилерійських снарядів на місяць, а не 2000, як було раніше.

Щодо постачання додаткових ракет SCALP, про які раніше оголосив президент Франції Емманюель Макрон, Лекорню відмовився оголошувати дати "з міркувань безпеки".

ДОВІДКА AASM Hammer – це авіабомба, яка має комплект крил, що збільшує дальність польоту й покращує точність. Існує кілька варіантів таких бомб на базі 250-кілгорамової авіабомби Mk 82 або 1-тонної BLU 109 чи Mk 8. Заявлена дальність бомби-ракети становить понад 70 км, але це залежить від висоти пуску. AASM Hammer – це авіабомба, яка має комплект крил, що збільшує дальність польоту й покращує точність. Існує кілька варіантів таких бомб на базі 250-кілгорамової авіабомби Mk 82 або 1-тонної BLU 109 чи Mk 8. Заявлена дальність бомби-ракети становить понад 70 км, але це залежить від висоти пуску.

16 січня 2024 року Макрон анонсував візит до Києва, підписання угоди про гарантії безпеки, а також надання Україні ще 40 далекобійних ракет SCALP та іншої військової допомоги.

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