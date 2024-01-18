Франція постачатиме ЗСУ по 50 авіабомб AASM щомісяця – міністр оборони країни
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив у інтерв'ю Le Parisien, що його країна почне постачати Збройним Силам України по 50 авіабомб AASM на місяць, починаючи з січня.
За його словами, ці авіабомби будуть адаптовані під винищувачі радянського виробництва.
"Дуже важливий момент – ми почнемо постачати авіабомби AASM. Нам вдалося адаптувати їх під радянські літаки "МіГ" і "Сухий" <...> Ми постачатимемо по 50 бомб на місяць протягом усього 2024 року, починаючи з січня", – сказав глава французького оборонного відомства.
Крім того, з лютого Париж почне постачати Києву по 3000 артилерійських снарядів на місяць, а не 2000, як було раніше.
Щодо постачання додаткових ракет SCALP, про які раніше оголосив президент Франції Емманюель Макрон, Лекорню відмовився оголошувати дати "з міркувань безпеки".
- 16 січня 2024 року Макрон анонсував візит до Києва, підписання угоди про гарантії безпеки, а також надання Україні ще 40 далекобійних ракет SCALP та іншої військової допомоги.
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