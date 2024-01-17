Макрон приїде до Києва: анонсував ще 40 ракет SCALP та підписання гарантій безпеки
Президент Франції Емманюель Макрон анонсував візит до Києва, підписання угоди про гарантії безпеки, а також надання Україні ще 40 далекобійних ракет SCALP та іншої військової допомоги. Про це він сказав на пресконференції в Єлисейському палаці 16 січня, повідомляє французьке видання Le Monde.
Макрон повідомив, що працює з Києвом над двосторонньою угодою про гарантії безпеки, яка, за його словами, має бути підписана за кілька тижнів.
Він також оголосив про постачання близько 40 ракет SCALP, кількох сотень бомб та самохідних артилерійських установок CAESAR.
"Я сам поїду в Україну в лютому. Я оголошу про доопрацювання цих текстів. Буде розпочато постачання боєприпасів, про які я говорив", – сказав Макрон.
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