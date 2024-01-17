Макрон приїде до Києва: анонсував ще 40 ракет SCALP та підписання гарантій безпеки

Французький лідер анонсував візит до України та підписання угоди про гарантії, а також пообіцяв нову військову допомогу від Парижа

Емманюель Макрон (Фото: EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував візит до Києва, підписання угоди про гарантії безпеки, а також надання Україні ще 40 далекобійних ракет SCALP та іншої військової допомоги. Про це він сказав на пресконференції в Єлисейському палаці 16 січня, повідомляє французьке видання Le Monde.

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Макрон повідомив, що працює з Києвом над двосторонньою угодою про гарантії безпеки, яка, за його словами, має бути підписана за кілька тижнів.

Він також оголосив про постачання близько 40 ракет SCALP, кількох сотень бомб та самохідних артилерійських установок CAESAR.

"Я сам поїду в Україну в лютому. Я оголошу про доопрацювання цих текстів. Буде розпочато постачання боєприпасів, про які я говорив", – сказав Макрон.

ДОВІДКА. Storm Shadow/SCALP належить до відносно нових крилатих ракет класу "повітря – земля". Дальність цієї ракети – понад 250 км. Її пряме призначення – знищення стаціонарних цілей, які захищають системи ППО. Водночас ракета майже не помітна для радарів. Крилата ракета SCALP літає на відносно малій висоті й повторює ландшафт поверхні землі. Має бойову частину до 450 кг.

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