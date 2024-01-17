Макрон приедет в Киев: анонсировал еще 40 ракет SCALP и подписание гарантий безопасности
Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал визит в Киев, подписание соглашения о гарантиях безопасности, а также предоставление Украине еще 40 дальнобойных ракет SCALP и другой военной помощи. Об этом он сказал на пресс-конференции в Елисейском дворце 16 января, передает французское издание Le Monde.
Макрон сообщил, что работает с Киевом над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности, которое, по его словам, должно быть подписано через несколько недель.
Он также объявил о поставке около 40 ракет SCALP, нескольких сотен бомб и самоходных артиллерийских установок CAESAR.
"Я сам поеду в Украину в феврале. Я объявлю о доработке этих текстов. Будут начаты поставки боеприпасов, о которых я говорил", – сказал Макрон.
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