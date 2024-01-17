Макрон приедет в Киев: анонсировал еще 40 ракет SCALP и подписание гарантий безопасности

Французский лидер анонсировал визит в Украину и подписание соглашения о гарантиях, а также пообещал новую военную помощь от Парижа

Эммануэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал визит в Киев, подписание соглашения о гарантиях безопасности, а также предоставление Украине еще 40 дальнобойных ракет SCALP и другой военной помощи. Об этом он сказал на пресс-конференции в Елисейском дворце 16 января, передает французское издание Le Monde.

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Макрон сообщил, что работает с Киевом над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности, которое, по его словам, должно быть подписано через несколько недель.

Он также объявил о поставке около 40 ракет SCALP, нескольких сотен бомб и самоходных артиллерийских установок CAESAR.

"Я сам поеду в Украину в феврале. Я объявлю о доработке этих текстов. Будут начаты поставки боеприпасов, о которых я говорил", – сказал Макрон.

СПРАВКА. Storm Shadow/SCALP принадлежит к относительно новым крылатым ракетам класса "воздух – земля". Дальность этой ракеты – более 250 км. Ее прямое предназначение – уничтожение стационарных целей, защищающих системы ПВО. При этом ракета почти не видна для радаров. Крылатая ракета SCALP летает на относительно малой высоте и повторяет ландшафт поверхности земли. Имеет боевую часть до 450 кг.

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