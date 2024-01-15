Украина получит от Канады "заверения безопасности", документ уже у замглавы ОП – посол

Партнеры избегают слова "гарантии" потому, что им нужен документ о поддержке, который можно быстро предоставить Украине, объяснила посол Канады

Наталья Цмоц (Скриншот с видео)

Украина и Канада заключат договор о "заверениях безопасности" по аналогии с документом, заключенным между Украиной и Великобританией, в течение следующих недель будут вестись переговоры. Об этом сообщила посол Канады в Украине Наталья Цмоц в интервью Европейской правде.

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По ее словам, 12 января, в день подписания договора между Украиной и Британией, Канада выслала копию своего документа к заместителю руководителя Офиса президента Игорю Жовкве, чтобы иметь "более подробные договоры и разговоры" в течение следующих нескольких недель, чтобы закончить соответствующее соглашение между двумя странами.

Журналист спросил, это соглашение о гарантиях безопасности или заверения безопасности (англ. security guarantees и security assurances).

"Я считаю слово "заверения" очень важным. Об этом премьер Трюдо заверил [президента] Зеленского во время его важного визита в сентябре. Он сказал, что Канада обязуется оказывать многолетнюю поддержку и хочет это нормировать, и так же хочет убедиться, что Украина ощущает предсказуемость поддержки", – отметила чиновник.

На вопрос, почему партнеры избегают слова "гарантии", Цмоц ответила, что у Канады и других государств G7 есть понимание, что им нужен документ, который предоставит Украине заверения – и это срочный вопрос.

"Поэтому мы хотим подготовить такое соглашение, которое мы сможем быстро предоставить Украине, чтобы мы могли объявить, что есть соглашение между двумя странами. Мы уже доказали, что Канада поддерживает Украину. Поэтому в этом соглашении будет то, что Канада уже делает", – объяснила она.

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12 июля 2023 года по итогам саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 приняли декларацию о гарантиях безопасности, которые должны действовать до вступления Украины в НАТО.

12 января 2024 года Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. LIGA.net публиковала полный текст британско-украинского договора. Он, в частности, содержит положения об оборонном и военном сотрудничестве, сотрудничестве в сфере безопасности и кибербезопасности, совместной борьбе с российскими дезинформационными кампаниями, политическом сотрудничестве и т.д.

публиковала полный текст британско-украинского договора. Он, в частности, содержит положения об оборонном и военном сотрудничестве, сотрудничестве в сфере безопасности и кибербезопасности, совместной борьбе с российскими дезинформационными кампаниями, политическом сотрудничестве и т.д. Министр обороны Умеров убежден, что подписанное соглашение не повторит судьбы Будапештского меморандума.

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