Зеленський про угоду з Британією: Це не просто декларація, ми – союзники

Володимир Зеленський (Фото: International Summit of Cities and Regions)

Президент Володимир Зеленський опублікував у The Times колонку, в якій пояснюється важливість підписаної в п'ятницю угоди між Україною та Великою Британією. "З британською допомогою ми можемо гарантувати, що свобода переможе агресію", – йдеться в ній.

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"Це не просто декларація, це реальність: ми союзники, які працюють разом, щоб захистити європейську безпеку та захистити наші цінності", – написав Зеленський.

Президент вказав, що Велика Британія – перша країна, яка погодилась на стратегічний союз з Україною, але не остання.

"Немає сумніву: українці заслуговують на цей союз. Прогнавши російських окупантів, Україна продемонструвала нашу спроможність відновити безпеку як на суші, так і на морі та продемонструвала, наскільки українці цінують нашу свободу, що не менш важливо. Зараз Україні просто необхідно дати все необхідне, щоб вона змогла перемогти Росію в цій історичній битві", – сказав Зеленський.

Він додав, що угода з Великою Британією виходить за межі вузького альянсу у сфері безпеки – вона знаменує новий рівень партнерських відносин між державами на сто років наперед.

"Великобританія завжди захищала свободу. Заради світу та нашого спільного майбутнього вона має продовжувати це робити. Коли ми разом переможемо, будь-який агресор, великий чи малий, знатиме, що на нього чекає, якщо він порушить міжнародне право. Ми показали, що Росію можна подолати — і якщо ми зможемо подолати таку небезпеку для міжнародного порядку, то ми зможемо переконати навіть найсерйозніших потенційних агресорів, що війна буде втратою і для них. Ось чому ми повинні перемогти. Ось чому ми повинні бути разом. Ось чому наш альянс має значення", – написав Зеленський.

12 січня Зеленський та прем'єр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню безпекову угоду.

LIGA.net публікувала повний текст британсько-українського договору. Він, зокрема, містить положення про оборонну та військову співпрацю, співпрацю у сфері безпеки та кібербезпеки, спільну боротьбу з російськими дезінформаційними кампаніями, політичну співпрацю тощо.

Міністр оборони Умєров переконаний, що підписана угода не повторить долі Будапештського меморандуму.

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