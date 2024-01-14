Зеленский о договоре с Британией: Это не просто декларация, мы – союзники

Владимир Зеленский (Фото: International Summit of Cities and Regions)

Президент Владимир Зеленский опубликовал в The Times колонку, в которой объясняется важность подписанного в пятницу соглашения между Украиной и Великобританией. "С британской помощью мы можем гарантировать, что свобода победит агрессию", — говорится в ней.

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"Это не просто декларация, это реальность: мы союзники, которые работают вместе, чтобы защитить европейскую безопасность и защитить наши ценности", — написал Зеленский.

Президент указал, что Великобритания – первая страна, которая согласилась на стратегический союз с Украиной, но не последняя.

"Несомненно: украинцы заслуживают этого союза. Прогнав российских оккупантов, Украина продемонстрировала нашу способность восстановить безопасность как на суше, так и на море и продемонстрировала, насколько украинцы ценят нашу свободу, что не менее важно. Сейчас Украине просто необходимо дать все необходимое, чтобы она смогла победить Россию в этом историческом сражении", — сказал Зеленский.

Он добавил, что соглашение с Великобританией выходит за пределы узкого альянса в сфере безопасности – оно знаменует новый уровень партнерских отношений между государствами на сто лет вперед.

"Великобритания всегда защищала свободу. Ради мира и нашего общего будущего она должна продолжать это делать. Когда мы вместе победим, любой агрессор, большой или малый, будет знать, что его ждет, если он нарушит международное право. Мы показали, что Россию можно победить — и если мы сможем преодолеть такую опасность для международного порядка, то мы сможем убедить даже самых серьезных потенциальных агрессоров, что война будет потерей и для них. Вот почему мы должны победить. Вот почему мы должны быть вместе. Вот почему наш альянс имеет значение", – написал Зеленский.

12 января Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности.

LIGA.net публиковала полный текст британско-украинского договора. Он, в частности, содержит положения об оборонном и военном сотрудничестве, сотрудничестве в сфере безопасности и кибербезопасности, совместной борьбе с российскими дезинформационными кампаниями, политическом сотрудничестве и прочем.

Министр обороны Умеров убежден, что подписанное соглашение не повторит судьбы Будапештского меморандума.

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