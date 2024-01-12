Безпекова угода між Україною та Великою Британією – повний текст

Ріші Сунак та Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Офіс президента опублікував повний текст угоди про співробітництво між Україною та Великою Британією у сфері безпеки. Раніше її підписали президент Володимир Зеленський та британський прем'єр Ріші Сунак під час візиту останнього до Києва.

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Зазначається, що основними компонентами зобов’язань щодо безпеки, наданих Україні Британією у цій угоді, є:

→ надання Україні всебічної допомоги для захисту та відновлення територіальної цілісності в її міжнародно визнаних кордонах, включно з територіальним морем і вільною економічною (морською) зоною, відбудовою національної економіки і захисту її громадян;

→ запобігання та активне стримування і протидія будь-якій військовій ескалації та/або новій агресії з боку Російської Федерації;

→ підтримка майбутньої інтеграції України до євроатлантичних інституцій, зокрема шляхом підтримки планів реформ України та сумісності з НАТО.

Текст документа логічно розділений на три підпункти та дев'ять пунктів.

Оборонне та військове співробітництво

1. Британські союзники зобов'язуються підтримувати Україну сучасним військовим обладнанням на суші, в повітрі та на морі, в космосі та в кібернетичних сферах, визначаючи пріоритетами протиповітряну оборону, артилерію та засоби вогневого ураження дальньої дії, бронетехніку та інші ключові засоби, за необхідності, такі як бойова авіація.

2. Лондон також надаватиме довгострокові консультації та підтримку управління та політики у сфері оборони з метою посилення українського Міноборони.

3. Разом з іншими західними союзниками Британія допоможе Україні розвивати її Збройні Сили за стандартами НАТО.

4. Сполучене Королівство зробить значні внески до коаліції спроможностей, включно з морською безпекою, військово-повітряними силами, протиповітряною обороною, артилерією та бронетехнікою, а також надаючи інші системи озброєння та боєприпаси.

5. Британія разом з іншими союзниками забезпечуватиме, щоб військові спроможності України були на такому рівні, щоб у разі зовнішньої військової агресії проти Сполученого Королівства Україна була здатна надати ефективну військову допомогу.

Сполучене Королівство продовжуватиме надавати підтримку Україні впродовж 10 років дії цієї угоди.

Морська безпека

Британія очолить коаліцію морської безпеки та зробить значний внесок у розвиток морського флоту України. Коаліція передбачає підтримку України, щоб вона стала повноцінним контрибутором морської безпеки в Чорному морі та в Азовському морі до 2035 року й надалі.

Співробітництво в галузі оборонної промисловості

1. Сполучене Королівство працюватиме з Україною над визначенням найбільш ефективних сфер інвестування, збільшуватиме зусилля щодо зменшення наявних бар’єрів для співпраці, підтримуватиме та заохочуватиме свою оборонну промисловість до інвестицій, зокрема шляхом підтримки локалізації виробництва в Україні, а також вивчення можливостей для спільного виробництва.

2. Британія працюватиме з Україною, щоб зменшити наявні проблемні моменти в ланцюгу постачання, які перешкоджають розвитку потенціалу та спроможностей Сполученого Королівства та України для виробництва пріоритетних видів озброєнь і боєприпасів.

3. Сполучене Королівство заохотить свою оборонну промисловість співпрацювати з українською. Йдеться про підтримку локалізації ремонту, технічного обслуговування та виробництва оборонної продукції Британії в Україні.

4. Україна та Сполучене Королівство сприятимуть обміну інформацією щодо їхніх відповідних досліджень і розробок, пов’язаних з обороною, з метою реалізації спільних проєктів і програм, спрямованих на розробку нових оборонних рішень.

5. Україна та Сполучене Королівство працюватимуть над трансформацією оборонної промисловості України у потужний актив для України та євроатлантичної безпеки, що дасть Україні змогу відновити свою територіальну цілісність, виступаючи головним рушієм економічного відновлення та сприяючи ефективному стримуванню майбутньої агресії.

Захист критичної інфраструктури

Загалом йдеться про сприяння британських партнерів розвитку спроможності захисту критичної інфраструктури України.

Співпраця у сфері безпеки та кібербезпеки

1. Співробітництво у сфері розвідки та безпеки, щоб Україна могла виявляти, стримувати та перешкоджати російській конвенційній агресії, шпигунству та гібридній війні, зокрема шляхом підвищення кіберстійкості, за допомогою кіберконсультацій та галузевої підтримки для захисту ІТ-інфраструктури від кібератак, водночас підтримуючи модернізацію та реформування архітектури безпеки та розвідки України, включно з питаннями кібернетичної та інформаційної безпеки.

2. Україна з Британією працюватимуть разом для виявлення та запобігання безвідповідальному використанню Російською Федерацією кіберпотужностей проти двох країн.

3. Розвиток спроможності України захищати, стримувати та реагувати на загрози критичній інфраструктурі шляхом сприяння доступності сучасних технологічних рішень у сфері захисту критичної інфраструктури.

Інформаційна безпека, боротьба з інформаційними маніпуляціями та пропагандою

1. Співпраця для покращення можливостей України протистояти загрозам інформаційної безпеки, насамперед російської пропаганди;

2. Співпраця з партнерами-однодумцями для ефективної комунікації на міжнародному рівні, пропонуючи світу правдиву альтернативу дезінформаційним кампаніям РФ;

3. Координація тіснішої співпраці у сфері комунікацій для протидії дезінформації;

4. Сприяння розвитку спільних освітніх і тренінгових програм для фахівців з інформаційної безпеки, зокрема шляхом підвищення рівня володіння англійською мовою в цій сфері, регулярному обміну досвідом та професійним заходам за участю фахівців з інформаційної безпеки.

Співробітництво у сфері боротьби з небезпечною організованою злочинністю

Україна та Британія вживатимуть заходів щодо протидії небезпечній організованій злочинності з боку РФ, зокрема протидіятимуть особам і групам осіб, які намагаються проникнути в українське суспільство, мають злочинний вплив в окремих регіонах, зокрема на тимчасово окупованих територіях, та виступають як інструмент гібридної війни для протидії процесам відновлення та примирення в Україні.

Політичне співробітництво. Справедливий мир

Сполучене Королівство вітає зусилля України, спрямовані на встановлення справедливого та сталого миру, зокрема заснованого на принципах Української формули миру. Сполучене Королівство готове відігравати провідну роль у здійсненні кроків із впровадження мирних ініціатив, які відображають принципи Статуту ООН.

Санкції проти агресора

Сполучене Королівство вживатиме рішучих дій із партнерами для боротьби з усіма формами обходу санкцій, а також для посилення власної внутрішньої стійкості до незаконного фінансування, пов’язаного з Росією, та еліт, пов’язаних із Кремлем. Україна та Сполучене Королівство надаватимуть одне одному актуальну інформацію про підстави для впровадження санкцій та іншу відповідну інформацію згідно з відповідними зобов’язаннями.

Відповідальність

Україна та Британія прагнутимуть притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах та інших міжнародних злочинах, скоєних в Україні або проти неї, відповідно до міжнародного права, зокрема шляхом підтримки роботи Офісу Генерального прокурора України та Міжнародного кримінального суду щодо забезпечення повного та справедливого розслідування звинувачень у воєнних злочинах незалежними, ефективними та надійними правовими механізмами.

Співпраця на випадок майбутнього збройного нападу

1. У разі збройного нападу Росії на Україну на запит Києва або Лондона проведуть консультації протягом 24 годин для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії.

2. Сполучене Королівство зобов'язується, що за таких обставин, діючи відповідно до своїх правових та конституційних вимог, надасть Україні швидку та сталу допомогу у сфері безпеки, сучасну військову техніку в усіх необхідних сферах, а також економічну допомогу; накладе на Росію економічні та інші обтяження; консультуватиметься з Україною щодо її потреб, коли вона здійснює своє право на самооборону, закріплене у статті 51 Статуту ООН.

3. З метою забезпечення найширшої та найефективнішої колективної відповіді на будь-який майбутній збройний напад Україна та Сполучене Королівство можуть внести зміни до цих положень, щоб узгодити їх із будь-яким механізмом, який Україна може згодом узгодити з її іншими міжнародними партнерами, включно з учасниками Спільної декларації від 12 липня 2023 року.

Також у тексті угоди йдеться про допомогу Британії у відновленні та відбудові України, її макроекономічній стабільності, доступі до фінансового сектору, страхової галузі, технологічного сектору та інших сфер, а також відшкодуванні втрат, шкоди і збитків, завданих російською агресією.

Крім того, Лондон зобов'язується оперативно надавати Україні гуманітарну допомогу.

2 січня 2024 року газета The Times написала, що Велика Британія разом із країнами Євросоюзу розробляє механізм допомоги Україні на випадок, якщо на виборах у Сполучених Штатах Америки переможе Дональд Трамп.

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес попередив свого наступника Гранта Шаппса, що Лондон ризикує відстати у військовій підтримці України, адже міністри ще не оголосили бюджет військової допомоги на 2024-2025 роки.

Глава МЗС Британії: Готові підтримувати Україну роками — це не предмет суперечок, як у США.

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