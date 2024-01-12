Договор безопасности между Украиной и Великобританией – полный текст

Соединенное Королевство будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение 10 лет действия этого соглашения

Риши Сунак и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Офис президента опубликовал полный текст соглашения о сотрудничестве между Украиной и Великобританией в области безопасности. Ранее ее подписали президент Владимир Зеленский и британский премьер Риши Сунак во время визита последнего в Киев.

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Отмечается, что основными компонентами обязательств по безопасности, предоставленных Украине Великобританией в этом соглашении, являются:

→ предоставление Украине всесторонней помощи для защиты и восстановления территориальной целостности в ее международно признанных границах, включая территориальное море и свободную экономическую (морскую) зону, восстановление национальной экономики и защиту ее граждан;

→ предотвращение и активное сдерживание и противодействие любой военной эскалации и/или новой агрессии со стороны Российской Федерации;

→ поддержка будущей интеграции Украины в евроатлантические институты, в частности путем поддержки планов реформ Украины и совместимости с НАТО.

Текст документа логически разделен на три подпункта и девять пунктов.

Оборонное и военное сотрудничество.

1. Британские союзники обязуются поддерживать Украину современным военным оборудованием на суше, в воздухе и на море, в космосе и в кибернетических сферах, определяя приоритетами противовоздушную оборону, артиллерию и средства огневого поражения дальнего действия, бронетехнику и другие ключевые средства, по необходимости, такие как боевая авиация.

2. Лондон также будет предоставлять долгосрочные консультации и поддержку управления и политики в сфере обороны с целью усиления украинского Минобороны.

3. Вместе с другими западными союзниками Великобритания помогут Украине развивать ее Вооруженные Силы по стандартам НАТО.

4. Соединенное Королевство внесет значительные взносы в коалицию способностей, включая морскую безопасность, военно-воздушные силы, противовоздушную оборону, артиллерию и бронетехнику, а также предоставляя другие системы вооружения и боеприпасы.

5. Британия вместе с другими союзниками будет обеспечивать, чтобы военные возможности Украины были на таком уровне, чтобы в случае внешней военной агрессии против Соединенного Королевства Украина была способна оказать эффективную военную помощь.

Соединенное Королевство будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение 10 лет действия этого соглашения.

Морская сохранность.

Британия возглавит коалицию морской безопасности и внесет значительный вклад в развитие морского флота Украины. Коалиция предусматривает поддержку Украины, чтобы она стала полноценным контрибутором морской безопасности в Черном море и в Азовском море до 2035 года и дальше.

Сотрудничество в области оборонной промышленности.

1. Соединенное Королевство будет работать с Украиной над определением наиболее эффективных сфер инвестирования, увеличивать усилия по уменьшению существующих барьеров для сотрудничества, поддерживать и поощрять свою оборонную промышленность к инвестициям, в частности путем поддержки локализации производства в Украине, а также изучения возможностей совместного производства.

2. Британия будет работать с Украиной, чтобы уменьшить существующие проблемные моменты в цепи поставок, которые препятствуют развитию потенциала и возможностей Соединенного Королевства и Украины для производства приоритетных видов вооружений и боеприпасов.

3. Соединенное Королевство поощрит свою оборонную промышленность к сотрудничеству с украинским. Речь идет о поддержке локализации ремонта, технического обслуживания и производства оборонной продукции Великобритании в Украине.

4. Украина и Соединенное Королевство будут способствовать обмену информацией относительно их соответствующих исследований и разработок, связанных с обороной, с целью реализации совместных проектов и программ, направленных на разработку новых оборонных решений.

5. Украина и Соединенное Королевство будут работать над трансформацией оборонной промышленности Украины в мощный актив для Украины и евроатлантической безопасности, что позволит Украине восстановить свою территориальную целостность, выступая главным двигателем экономического восстановления и способствуя эффективному сдерживанию предстоящей агрессии.

Защита критической инфраструктуры.

В целом речь идет о содействии британских партнеров развитию возможности защиты критической инфраструктуры Украины.

Сотрудничество в области безопасности и кибербезопасности.

1. Сотрудничество в области разведки и безопасности, чтобы Украина могла выявлять, сдерживать и препятствовать российской конвенционной агрессии, шпионажу и гибридной войне, в частности путем повышения киберустойчивости, посредством киберконсультаций и отраслевой поддержки для защиты ИТ-инфраструктуры от кибератак, одновременно архитектуры безопасности и разведки Украины, включая вопросы кибернетической и информационной безопасности.

2. Украина с Британией будут работать вместе для выявления и предотвращения безответственного использования Российской Федерацией кибермощностей против двух стран.

3. Развитие возможности Украины защищать, сдерживать и реагировать на угрозы критической инфраструктуре путем содействия доступности современных технологических решений в сфере защиты критической инфраструктуры.

Информационная сохранность, борьба с информационными манипуляциями и пропагандой.

1. Сотрудничество по улучшению возможностей Украины противостоять угрозам информационной безопасности, прежде всего российской пропаганды;

2. Сотрудничество с партнерами-единомышленниками для эффективной коммуникации на международном уровне, предлагая миру правдивую альтернативу дезинформационным кампаниям РФ;

3. Координация более тесного сотрудничества в сфере коммуникаций для противодействия дезинформации;

4. Содействие развитию совместных образовательных и тренинговых программ для специалистов по информационной безопасности, в частности путем повышения уровня владения английским языком в этой сфере, регулярного обмена опытом и профессиональных мероприятий с участием специалистов по информационной безопасности.

Сотрудничество в области борьбы с опасной организованной преступностью.

Украина и Британия будут принимать меры по противодействию опасной организованной преступности со стороны РФ, в частности, будут противодействовать лицам и группам лиц, пытающихся проникнуть в украинское общество, оказывают преступное влияние в отдельных регионах, в частности на временно оккупированных территориях, и выступают как инструмент гибридной войны для противодействия процессам. восстановление и примирение в Украине.

Политическое сотрудничество. Справедливый мир.

Соединенное Королевство приветствует усилия Украины, направленные на установление справедливого и устойчивого мира, в частности, основанного на принципах Украинской формулы мира. Соединенное Королевство готово играть ведущую роль в осуществлении шагов по внедрению мирных инициатив, отражающих принципы Устава ООН.

Санкции против агрессора.

Соединенное Королевство примет решительные действия с партнерами по борьбе со всеми формами обхода санкций, а также для усиления собственной внутренней устойчивости к незаконному финансированию, связанному с Россией, и элит, связанных с Кремлем. Украина и Соединенное Королевство будут предоставлять друг другу актуальную информацию об основаниях внедрения санкций и другую соответствующую информацию согласно соответствующим обязательствам.

Ответственность.

Украина и Британия будут стремиться привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях и других международных преступлениях, совершенных в Украине или против нее, в соответствии с международным правом, в частности путем поддержки работы Офиса Генерального прокурора Украины и Международного уголовного суда по обеспечению полного и справедливого расследования обвинений в военных преступлениях независимыми, эффективными и надежными правовыми механизмами.

Сотрудничество на случай предстоящего вооруженного нападения.

1. В случае вооруженного нападения России на Украину по запросу Киева или Лондона проведут консультации в течение 24 часов для определения мер, необходимых для противодействия или сдерживания агрессии.

2. Соединенное Королевство обязуется, что при таких обстоятельствах, действуя в соответствии со своими правовыми и конституционными требованиями, предоставит Украине скорую и постоянную помощь в сфере безопасности, современную военную технику во всех необходимых сферах, а также экономическую помощь; наложит на Россию экономические и другие обременения; консультироваться с Украиной по поводу ее потребностей, когда она осуществляет свое право на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН.

3. С целью обеспечения широчайшего и эффективного коллективного ответа на любое будущее вооруженное нападение Украина и Соединенное Королевство могут внести изменения в эти положения, чтобы согласовать их с любым механизмом, который Украина может впоследствии согласовать с ее другими международными партнерами, включая участниками Совместной Декларации от 12 июля 2023 года.

Также в тексте соглашения говорится о помощи Британии в восстановлении и восстановлении Украины, ее макроэкономической стабильности, доступе к финансовому сектору, страховой отрасли, технологическому сектору и другим сферам, а также возмещении потерь, ущерба и ущерба, нанесенного российской агрессией.

Кроме того, Лондон обязуется оперативно оказывать Украине гуманитарную помощь.

2 января 2024 года газета The Times написала, что Великобритания вместе со странами Евросоюза разрабатывает механизм помощи Украине на случай, если на выборах в Соединенных Штатах Америки победит Дональд Трамп.

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес предупредил своего преемника Гранта Шаппса, что Лондон рискует отстать в военной поддержке Украины, ведь министры еще не объявили бюджет военной помощи на 2024-2025 годы.

Глава МИД Британии: Готовы поддерживать Украину годами – это не предмет споров как в США.

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