Велика Британія надасть Україні 200 млн фунтів на виробництво сотень тисяч дронів

Чи дозволять бити ними по Росії – невідомо

Ріші Сунак (Фото: EPA)

Велика Британія надасть Україні 200 млн фунтів на виробництво безпілотників. Про це заявив прем'єр-міністр країни Ріші Сунак під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

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"200 млн фунтів буде виділено на виробництво сотень тисяч нових дронів. Це буде найбільша допомога серед будь-яких інших держав", – сказав він.

Сунак повідомив, що йдеться про, зокрема, дрони великого радіуса дії та морські дрони, але відмовився вдаватися в деталі.

Утім, політик не уточнив, де саме вироблятимуться безпілотники і чи дозволять ними бити по території РФ.

Британський прем'єр зазначив, що Зеленський "завжди говорив" йому про системи більшого радіуса дії – і тому минулого року Британія стала першою країною, яка передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow, котрі "дали бажаний ефект".

Президент України та прем'єр Великої Британії підписали угоду про співробітництво між країнами у сфері безпеки, котра діятиме до вступу України до НАТО.

12 липня 2023 року за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 ухвалили декларацію про гарантії безпеки, які мають діяти до вступу України до НАТО. В ОП запевняють, що отримані Україною гарантії безпеки не будуть Будапештом-2.

Наразі шість країн ЄС не доєдналися до декларації G7 про гарантії для України: йдеться про Австрію, Хорватію, Польщу, Угорщину, Словаччину та Мальту.

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