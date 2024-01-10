Рада Україна-НАТО. Багато членів Альянсу окреслили плани на мільярди допомоги у 2024 році

На зустрічі був присутній генсек НАТО, а також командувач Повітряних сил та заступник міністра внутрішніх справ

Фото: НАТО

На надзвичайному засіданні Ради Україна-НАТО країни-члени Альянсу "чітко дали зрозуміти", що продовжуватимуть підтримку України, а багато з них окреслили плани надати мільярди євро для додаткових спроможностей у 2024 році. Про це йдеться у повідомленні Альянсу за результатами засідання, скликаного за запитом України після масованих російських атак.

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НАТО зауважує, що країни-члени вже поставили в Україну широкий спектр систем протиповітряної оборони, і на засіданні вони також підтвердили свою відданість подальшому зміцненню оборони України.

Члени Альянсу "чітко дали зрозуміти", що вони продовжуватимуть надавати Україні значну військову, економічну та гуманітарну допомогу, і багато членів НАТО окреслили плани надати мільярди євро для додаткових спроможностей у 2024 році, зазначають у повідомленні.

"НАТО рішуче засуджує російські ракетні та безпілотні атаки на українських цивільних, зокрема зі зброєю з Північної Кореї та Ірану. Другий рік поспіль Путін намагається виснажити Україну масованими ударами, але йому це не вдається. Російська кампанія жорстокості лише посилює рішучість України", – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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Він зазначив, що поки РФ посилює свої удари по українських містах та цивільному населенню, союзники по НАТО посилюють ППО України та продовжать підтримку.

Зустріч проходила на рівні послів за головування генсека НАТО. Також через відеозв'язок були присутні командувач Повітряних сил Микола Олещук та заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв, які поінформували послів НАТО та запрошену Швецію.

Рада Україна-НАТО була створена на саміті Альянсу у липні 2023 року та слугує форумом для спільних консультацій, ухвалення рішень та діяльності між Україною та об'єднанням.

29 грудня та 2 січня РФ здійснила масовані атаки по Україні: внаслідок ударів були десятки загиблих та постраждалих, також руйнування.

29 грудня 2023 року голова Міноборони Великої Британії повідомив, що держава відправляє до України ще приблизно 200 ракет ППО для захисту цивільного населення та критично важливої інфраструктури від дронів та бомбардувань РФ.

У січні 2024 року агентство НАТО з підтримки та закупівлі заявило, що в інтересах кількох країн Альянсу має намір укласти контракт на постачання до 1000 ракет Patriot Guidance Enhanced. А Німеччина у межах військової допомоги надала Україні нову самохідну зенітну систему Skynex, а також боєприпаси до Leorard2A6 та ракети до систем ППО.

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