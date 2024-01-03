НАТО замовляє "для своїх" 1000 ракет Patriot із покращеним самонаведенням

Для забезпечення виробництва та постачання компанія COMLOG має намір розширити європейські потужності для виробництва ракет GEM-T

ЗРК Patriot (Фото - НАТО)

Агентство НАТО з підтримки та закупівлі заявило, що в інтересах кількох країн Альянсу має намір укласти контракт на постачання до 1000 ракет Patriot Guidance Enhanced.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Агентство НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) надасть підтримку коаліції країн, включно з Німеччиною, Нідерландами, Румунією та Іспанією, уклавши контракт на загальну кількість до 1000 ракет з покращеним наведенням Patriot™ (GEM-T)", – йдеться у повідомленні.

До контракту буде внесено тестування оновлених компонентів систем, додавання нових постачальників, випробувального обладнання та запасних частин для майбутнього обслуговування.

Агентство укладає контракт на виробництво та постачання з компаніями COMLOG, Raytheon та MBDA. Для забезпечення виробництва та постачання COMLOG має намір розширити європейські виробничі потужності для ракет GEM-T.

У заяві генерального керівника NSPA Стейсі Каммінгс підкреслено, що спільний контракт на користь кількох країн НАТО дозволяє досягти економії через масштаб замовлення, скорочення логістичних витрат, використання перевірено ефективних рішень та загальної правової бази.

2 січня 2024 року Росія здійснила черговий масований обстріл України. Головнокомандувач Збройних Сил України Залужний заявив, що всі 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" були збиті системою протиповітряної оборони Patriot.

Після російської масованої атаки по Україні глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що системи ППО Patriot та IRIS-T, які західні союзники постачають Україні, щодня рятують життя українців.

Читайте також: Зеленський – Сунаку: За останні п'ять діб Росія запустила по Україні 500 ракет і дронів