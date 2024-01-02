Бербок: Кожною ракетою Путін показує, що хоче знищити українців, Patriot рятують життя

Глава МЗС Німеччини засудила масований ракетний обстріл України у другий день 2024 року

Анналена Бербок (Фото: Twitter)

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відреагувала на масовану ракетну атаку, яку здійснила Росія вранці 2 січня, заявивши, що з кожним таким обстрілом російський диктатор Володимир Путін демонструє своє бажання знищити українців.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Кожною ракетою Путін показує, що хоче знищити Україну", – написала вона.

Очільниця німецького МЗС додала, що системи протиповітряної оборони Patriot і IRIS-T, які західні союзники постачають Україні, щодня рятують життя українців.

"Ми будемо поруч з народом України доти, доки він цього потребуватиме, доки не буде можливе повсякденне життя без страху та терору", – резюмувала вона.

2 січня 2024 року Росія здійснила черговий масований обстріл України. Головнокомандувач Збройних Сил України Залужний заявив, що усі 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" було збито системою протиповітряної оборони Patriot.

Окупанти масовано вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови, є постраждалі.

Поліція уточнила, що Росія вдарила по Харкову балістичною ракетою типу "Іскандер-М".

Також вибухи лунали у Києві, ворог атакував столицю ракетами типу "Кинджал".

Читайте також: Зеленський – Сунаку: За останні п'ять діб Росія запустила по Україні 500 ракет і дронів