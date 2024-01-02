Іскандер-М: Поліція уточнила, якою ракетою вдарила Росія по Харкову

Харків (Фото: ДСНС)

2 січня Росія атакувала Харків балістичними ракетами типу "Іскандер-М". Наразі, внаслідок ракетного удару, загальна кількість постраждалих становить 52 людини, у місті сталося три пожежі, а також зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури. Про це повідомила поліція Харківської області.

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За даними правоохоронців, воєнно-топографічні фахівці виявили фрагменти ракети "Іскандер-М".

Фото: Поліція Харківської області

Внаслідок удару, постраждали 53 людини, з яких одна людина загинула, 52 отримали поранення. Серед поранених шестеро дітей від шести до 13 років.

За словами начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, росіяни і далі тероризують харків'ян і хочуть спричинити паніку серед населення.

Фото: Поліція Харківської області

Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні вранці 2 січня.

Окупанти масовано вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови, є постраждалі.

Також вибухи лунали у Києві, ворог атакував столицю ракетами типу "Кинджал". Головнокомандувач Збройних Сил України Залужний заявив, що усі 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" було збито системою протиповітряної оборони Patriot.

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