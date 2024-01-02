Залужний: Усі 10 "Кинджалів" збили з Patriot. Це рекорд, але росіяни не зупиняться

Залужний заявив, що немає жодних підстав вважати, що Росія припинить ракетні удари по Україні

Валерій Залужний (Фото: ОП)

Усі 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" було збито системою протиповітряної оборони Patriot під час масованого удару Росії по Україні вранці 2 січня. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

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За його словами, подібний результат зі знищення такої кількості "Кинджалів" за один раз – це рекорд.

"Якщо ракети вразять ціль, наслідки будуть катастрофічними", – заявив Залужний.

Воєначальник подякував партнерам за ППО.

"Немає жодних підстав вважати, що ворог тут зупиниться. Тому нам потрібно більше систем та боєприпасів до них", – резюмував головком.

Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні вранці 2 січня.

Зокрема, окупанти масовано атакували Київ аеробалістичними ракетами "Кинджал" – є руйнування та постраждалі, виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

Також окупанти масовано вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови, є постраждалі.

П'ять районів Києва та два райони Київської області мають проблеми з електропостачанням через російські ракети. Світло зникло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах столиці України, а також у Бучанському та Вишгородському районах Київської області.

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