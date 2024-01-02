Залужний: Усі 10 "Кинджалів" збили з Patriot. Це рекорд, але росіяни не зупиняться
Усі 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" було збито системою протиповітряної оборони Patriot під час масованого удару Росії по Україні вранці 2 січня. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.
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За його словами, подібний результат зі знищення такої кількості "Кинджалів" за один раз – це рекорд.
"Якщо ракети вразять ціль, наслідки будуть катастрофічними", – заявив Залужний.
Воєначальник подякував партнерам за ППО.
"Немає жодних підстав вважати, що ворог тут зупиниться. Тому нам потрібно більше систем та боєприпасів до них", – резюмував головком.
- Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні вранці 2 січня.
- Зокрема, окупанти масовано атакували Київ аеробалістичними ракетами "Кинджал" – є руйнування та постраждалі, виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.
- Також окупанти масовано вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови, є постраждалі.
- П'ять районів Києва та два райони Київської області мають проблеми з електропостачанням через російські ракети. Світло зникло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах столиці України, а також у Бучанському та Вишгородському районах Київської області.
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