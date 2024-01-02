Залужный: Все 10 "Кинжалов" сбили из Patriot. Это рекорд, но россияне не остановятся

Залужный заявил, что нет никаких оснований полагать, что Россия прекратит ракетные удары по Украине

Валерий Залужный (Фото: ОП)

Все 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" были сбиты системой противовоздушной обороны Patriot во время массированного удара России по Украине утром 2 января. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

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По его словам, подобный результат по уничтожению такого количества "Кинжалов" за один раз — это рекорд.

"Если ракеты поразят цель, последствия будут катастрофическими", — заявил Залужный.

Военачальник поблагодарил партнеров за ПВО.

"Нет никаких оснований полагать, что враг здесь остановится. Поэтому нам нужно больше систем и боеприпасов к ним", — резюмировал главком.

Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине утром 2 января.

В частности, оккупанты массированно атаковали Киев аэробаллистическими ракетами "Кинжал" – есть разрушения и пострадавшие, возникли проблемы со светом и водоснабжением.

Также оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки, есть пострадавшие.

Пять районов Киева и два района Киевской области имеют проблемы с электроснабжением из-за российских ракет. Свет исчез в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах столицы Украины, а также в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.

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