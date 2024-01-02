РФ масовано вдарила ракетами по Харкову, є руйнування, загиблий та понад 20 поранених
Російські окупанти масовано ударили ракетами по Харкову вранці 2 січня. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
За його словами, зафіксовано кілька прильотів у центрі міста у районах житлової забудови.
Почалася пожежа, працюють рятувальники.
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що поранено щонайменше шестеро людей, вони отримують медичну допомогу.
ОНОВЛЕНО о 09:01. Синєгубов написав, що поранено понад 20 людей. Є загиблий. Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, іншу цивільну інфраструктуру, є загоряння автомобілів.
Також вибухи лунали в Києві, ворог атакував столицю ракетами типу "Кинджал", у місті почалися перебої зі світлом та водою.
- Хроніку атаки по Україні вранці 2 січня можна прочитати за посиланням.
- У новорічну ніч росіяни атакували Україну "шахедами" та били ракетами, українські захисники знищили 87 із 90 безпілотників – рекордну кількість БпЛА.
- Внаслідок чергової атаки РФ було знищено музей Романа Шухевича та пошкоджено будівлю університету, де навчався Степан Бандера.
Дивіться також: Повітряні сили показали бойову роботу по російських дронах у новорічну ніч – відео