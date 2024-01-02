РФ масовано вдарила ракетами по Харкову, є руйнування, загиблий та понад 20 поранених

У Харкові зафіксовано прильоти у центрі міста в районах житлової забудови, є поранені

Ігор Терехов (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти масовано ударили ракетами по Харкову вранці 2 січня. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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За його словами, зафіксовано кілька прильотів у центрі міста у районах житлової забудови.

Почалася пожежа, працюють рятувальники.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що поранено щонайменше шестеро людей, вони отримують медичну допомогу.

ОНОВЛЕНО о 09:01. Синєгубов написав, що поранено понад 20 людей. Є загиблий. Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, іншу цивільну інфраструктуру, є загоряння автомобілів.

Також вибухи лунали в Києві, ворог атакував столицю ракетами типу "Кинджал", у місті почалися перебої зі світлом та водою.

Хроніку атаки по Україні вранці 2 січня можна прочитати за посиланням.

У новорічну ніч росіяни атакували Україну "шахедами" та били ракетами, українські захисники знищили 87 із 90 безпілотників – рекордну кількість БпЛА.

Внаслідок чергової атаки РФ було знищено музей Романа Шухевича та пошкоджено будівлю університету, де навчався Степан Бандера.

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