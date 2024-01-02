РФ массированно ударила ракетами по Харькову, прилеты в районы жилой застройки, раненые
Российские оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову утром 2 января. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
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По его словам, зафиксировано несколько прилетов в центре города в районах жилой застройки.
Начался пожар, работают спасатели.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что ранено как минимум шесть человек, они получают медицинскую помощь.
Также взрывы гремели в Киеве, враг атаковал столицу ракетами типа "Кинжал", в городе начались перебои со светом и водой.
- Хронику атаки по Украине утром 2 января можно прочитать по ссылке.
- В новогоднюю ночь россияне атаковали Украину "шахедами" и били ракетами, украинские защитники уничтожили 87 из 90 беспилотников – рекордное количество БпЛА.
- В результате очередной атаки РФ был уничтожен музей Романа Шухевича и повреждено здание университета, где учился Степан Бандера.
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