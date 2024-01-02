Киев. РФ массированно атаковала "Кинжалами", есть разрушения, проблемы со светом и водой

После ударов по Киеву в разных районах города пропал свет, есть проблемы с давлением водопроводов

Киев (Фото: EPA)

Российские оккупанты массированно атакуют Киев аэробаллистическими ракетами "Кинжал" с утра 2 января, в городе гремят взрывы. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net в городе.

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Судя по сообщениям командования Воздушных сил, россияне запускали "Кинжалы" по столице как минимум пять раз, в воздухе было девять бортов истребителей МиГ-31К.

Военная администрация Киева заявила о падении обломков в нескольких районах. В Голосеевском осколки упали на открытой территории, в Печерском — на крышу девятиэтажного дома и еще на одну многоэтажку, в Оболонском — на нежилую застройку.

Также была повреждена газовая труба в Подольском районе.

Городской голова Виталий Кличко заявил, что часть объектов и жилых домов остались без света, в некоторых районах отсутствует давление в водопроводной сети.

В одном из домов Соломенского района трое пострадавших, их всех госпитализировали, написал Кличко.

ОБНОВЛЕНО в 08:56. Кличко уточнил, что на Соломенке уже 12 пострадавших.

Хронику атаки по Украине утром 2 января можно прочитать по ссылке.

В новогоднюю ночь россияне атаковали Украину "шахедами" и били ракетами, украинские защитники уничтожили 87 из 90 беспилотников – рекордное количество БпЛА.

В результате очередной атаки РФ был уничтожен музей Романа Шухевича и повреждено здание университета, где учился Степан Бандера.

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