Росіяни знищили музей Шухевича та вдарили по університету, де вчився Бандера – фото

Фото: ДСНС

Росіяни здійснили масовану атаку дронами-камікадзе типу Shahed, унаслідок неї був знищений музей українського військово-політичного діяча Романа Шухевича та пошкоджено будівлю університету, де вчився лідер та ідеолог Організації українських націоналістів Степан Бандера. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій та місцева влада.

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1 січня – день народження Бандери.

Російські загарбники завдали ударів безпілотниками по Львову та Дублянах, унаслідок падіння уламків дронів відбулася руйнація та займання будівель, повідомили у ДСНС.

На місцях влучень працюють підрозділи ДСНС, займання вже ліквідовано; попередньо, жертв та постраждалих немає, пише відомство.

"В день народження Степана Бандери москалі повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі", – повідомив міський голова Львову Андрій Садовий.

Музей Шухевича розташовувався у домі, в якому діяча у 1950 році вбили радянські спецслужбісти з Міністерства держбезпеки СРСР.

ОНОВЛЕНО. Радіо Свобода з посиланням на адміністрацію музею пише, що більшість найцінніших речей з нього забрали після повномасштабного вторгнення РФ, проте найціннішою пам'яткою був сам будинок – він зруйнований.

Фото: Андрій Садовий

Фото: Андрій Садовий

Він зазначив, що окупанти також поцілили в університет в Дублянах, де 100 років тому вчився Бандера.

Фото: Андрій Садовий

Фото: Максим Козицький

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

У новорічну ніч росіяни атакували Україну рекордною кількістю дронів-камікадзе типу Shahed та били ракетами, українські захисники знищили 87 з 90 безпілотників – рекордну кількість БпЛА.

Ввечері та вночі проти 1 січня окупанти атакували Одесу "шахедами", унаслідок атаки загинула одна людина, є постраждалі. Були прямі та осколкові влучання безпілотників по житлових будинках в Одесі, займалися пожежі.

У жовтні 2023 року КМІС провів соціологічне дослідження щодо Шухевича: 52% респондентів знають чи читали про діяча, ще 44% не чули про нього. Командиром УПА його назвали 58%, лідером українських націоналістів – 43%, а колабораціоністом та пособником нацистів – 5%.

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