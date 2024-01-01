Одеса. РФ била "шахедами" у Новий рік – є загиблий та постраждалі, були пожежі у будинках

Були прямі та осколкові влучання у житлові будинки

Мобільна вогнева група полює на "шахеда" (Фото: Нацгвардія)

Ввечері та вночі проти 1 січня російські загарбники атакували Одесу дронами-камікадзе типу Shahed, унаслідок атаки загинула одна людина, є постраждалі. Були прямі та осколкові влучання безпілотників по житлових будинках в Одесі, займалися пожежі. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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Впродовж дня та вечора в Одеській області оголошували тривогу – востаннє вона пролунала о 23:50 31 грудня та закінчилася о 2:35 1 січня. Впродовж вечора та ночі в Одесі було чути вибухи, передає журналіст LIGA.net.

1:58. Кіпер повідомив про атаку окупантів та бойову роботу сил протиповітряної оборони.

"На жаль, є влучання уламків збитих дронів. В житлових будинках різних районів міста виниклі пожежі. Внаслідок ворожої атаки відомо про одного загиблого, серед мешканців пошкоджених будинків є поранені, їх кількість уточнюється. На місці працюють всі відповідні служби", – зазначив він.

3:07. Голова ОВА поінформував, що унаслідок російської атаки дронами є прямі та осколкові влучання у житлові будинки в Одесі.

Станом на той момент рятувальники вже локалізували пожежі, на місцях працювали всі відповідні служби та надавалася оперативна допомога, зазначив посадовець.

3:48. Кіпер повідомив, що унаслідок російської атаки в Одесі постраждали дев'ять людей: одна особа загинула, троє ушпиталені, всі інші отримали медичну допомогу на місці. Інформація є актуальною на 7:30.

В ніч проти 31 грудня українська протиповітряна оборона збила майже половину з ударних російсько-іранських безпілотників Shahed.

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