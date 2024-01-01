Одесса. РФ била "шахедами" в Новый год: есть погибший и пострадавшие, были пожары в домах

Были прямые и осколочные попадания в жилые дома

Мобильная огневая группа охотится на "шахеда" (Фото: Нацгвардия)

Вечером и ночью на 1 января российские захватчики атаковали Одессу дронами-камикадзе типа Shahed, в результате атаки погиб один человек, есть пострадавшие. Были прямые и осколочные попадания беспилотников по жилым домам в Одессе, загорались пожары. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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В течение дня и вечера в Одесской области объявляли тревогу – в последний раз она прозвучала в 23:50 31 декабря и закончилась в 2:35 1 января. В течение вечера и ночи в Одессе были слышны взрывы, передает журналист LIGA.net.

1:58. Кипер сообщил об атаке оккупантов и боевой работе сил противовоздушной обороны.

"К сожалению, есть попадание обломков сбитых дронов. В жилых домах разных районов города возникли пожары. В результате вражеской атаки известно об одном погибшем, среди жителей поврежденных домов есть раненые, их количество уточняется. На месте работают все соответствующие службы", – отметил он.

3:07. Глава ОВА проинформировал, что в результате российской атаки дронами есть прямые и осколочные попадания в жилые дома в Одессе.

На тот момент спасатели уже локализовали пожары, на местах работали все соответствующие службы и оказывалась оперативная помощь, отметил чиновник.

3:48. Кипер сообщил, что в результате российской атаки в Одессе пострадали девять человек: один человек погиб, трое госпитализированы, все остальные получили медицинскую помощь на месте. Информация актуальна на 7:30.

В ночь на 31 декабря украинская противовоздушная оборона сбила почти половину из ударных российско-иранских беспилотников Shahed.

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