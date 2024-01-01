Россияне уничтожили музей Шухевича и ударили по университету, где учился Бандера

Фото: ГСЧС

Россияне совершили массированную атаку дронами-камикадзе типа Shahed, в результате которой был уничтожен музей украинского военно-политического деятеля Романа Шухевича и повреждено здание университета, где учился лидер и идеолог Организации украинских националистов Степан Бандера. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и местные власти.

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1 января – день рождения Бандеры.

Российские захватчики нанесли удары беспилотниками по Львову и Дублянам, в результате падения обломков дронов произошло разрушение и возгорание зданий, сообщили в ГСЧС.

На местах попаданий работают подразделения ГСЧС, возгорание уже ликвидировано; предварительно жертв и пострадавших нет, пишет ведомство.

"В день рождения Степана Бандеры москали полностью уничтожили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича в Белогорще", – сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Музей Шухевича находился в доме, в котором деятеля в 1950 году убили советские спецслужбисты из Министерства госбезопасности СССР.

Фото: Андрей Садовый

Фото: Андрей Садовый

Он отметил, что оккупанты также попали в университет в Дублянах, где 100 лет назад учился Бандера.

Фото: Андрей Садовый

Фото: Максим Козицкий

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В новогоднюю ночь россияне атаковали Украину рекордным количеством дронов-камикадзе типа Shahed и били ракетами, украинские защитники уничтожили 87 из 90 беспилотников – рекордное количество БпЛА.

Вечером и ночью на 1 января оккупанты атаковали Одессу "шахедами", в результате атаки погиб один человек, есть пострадавшие. Были прямые и осколочные попадания беспилотников по жилым домам в Одессе, загорались пожары.

В октябре 2023 года КМИС провел социологическое исследование по Шухевичу: 52% респондентов знают или читали о деятеле, еще 44% не слышали о нем. Командиром УПА его назвали 58%, лидером украинских националистов – 43%, а коллаборационистом и пособником нацистов – 5%.

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