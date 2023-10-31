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Українців запитали про ставлення до Шухевича та УПА — розгорнуті дані опитування КМІС

Этот материал также доступен на русском
31.10.2023, 14:54
Українців запитали про ставлення до Шухевича та УПА — розгорнуті дані опитування КМІС - Фото
Роман Шухевич (Фото: Український інститут національної пам'яті)

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування щодо ставлення українців до Романа Шухевича та Української повстанської армії. Результати опитування опублікував Центр дослідження визвольного руху, який є одним із замовників дослідження.

За даними опитування, 52% респондентів знають чи читали про Шухевича, ще 44% не чули про нього. Командиром УПА його назвали 58%, лідером українських націоналістів – 43%, а колабораціоністом та пособником нацистів – 5%.
Щодо визнання бійців УПА борцями за незалежність України 58% опитаних висловилися позитивно, 32% скоріше позитивно.
Переважна більшість громадян (77%) заявила, що УПА боролася за незалежну Україну. Також 70% людей висловилися, що повстанці не перемогли, але заклали традиції спротиву агресорам.
Популяризацію історії УПА підтримали 77% респондентів, 70% виступили за її вивчення у шкільній програмі.
Крім цього, 37% висловилися, що Україна має узгоджувати політику історичної пам'яті із сусідніми країнами, 55% виступили проти цього.
У питанні головних ворогів УПА 52% українців назвали СРСР, 48% — усіх, хто зазіхав на незалежність України, 16% — нацистську Німеччину.
Опитування проводилося з 29 вересня до 9 жовтня методом телефонних інтерв'ю з випадковою генерацією номерів та подальшим статистичним обліком. Було опитано 1010 респондентів віком від 18 років та старше у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованого Криму.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з ймовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% – для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 10%, 1,5% – для показників, близьких до 5%.

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Дмитро Гриниченко
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