Українців запитали про ставлення до Шухевича та УПА — розгорнуті дані опитування КМІС

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування щодо ставлення українців до Романа Шухевича та Української повстанської армії. Результати опитування опублікував Центр дослідження визвольного руху, який є одним із замовників дослідження.

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За даними опитування, 52% респондентів знають чи читали про Шухевича, ще 44% не чули про нього. Командиром УПА його назвали 58%, лідером українських націоналістів – 43%, а колабораціоністом та пособником нацистів – 5%.

Щодо визнання бійців УПА борцями за незалежність України 58% опитаних висловилися позитивно, 32% скоріше позитивно.

Переважна більшість громадян (77%) заявила, що УПА боролася за незалежну Україну. Також 70% людей висловилися, що повстанці не перемогли, але заклали традиції спротиву агресорам.

Популяризацію історії УПА підтримали 77% респондентів, 70% виступили за її вивчення у шкільній програмі.

Крім цього, 37% висловилися, що Україна має узгоджувати політику історичної пам'яті із сусідніми країнами, 55% виступили проти цього.

У питанні головних ворогів УПА 52% українців назвали СРСР, 48% — усіх, хто зазіхав на незалежність України, 16% — нацистську Німеччину.

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