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Глава УИНП: Власть не должна рассказывать стране, кто у них герой

Глава УИНП: Власть не должна рассказывать стране, кто у них герой - Фото
Антон Дробович (фото - facebook.com.KlitschkoFoundation)
23.12.2019, 12:21

Это насчет Бандеры и Шухевича. По мнению Антона Дробовича, "не надо подгонять историю под что-то, но надо рассказать"

Власти должны не навязывать Степана Бандеру и Романа Шухевича как героев, а разъяснять их роль в становлении государства Украина. Об этом на пресс-конференции заявил новый глава Института нацпамяти Антон Дробович.

По его мнению, нужно помнить, что личности лидеров националистического движения XX века "действительно вызывают полярные оценки в украинском обществе".

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"Как на это должен реагировать Институт нацпамяти? Проводить диалог с гражданами, цель которого - чтобы люди, у которых есть вопрос насчет этих личностей, не получили "пакет рекомендаций", почему это герой. Органы власти не должны рассказывать стране, кто у них герой, - это граждане должны решить, кто у них герой", - считает Дробович.

УИНП должен рассказать обществу, почему для одних граждан эти люди настолько ценны, добавил он.

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Степан Бандера уинп Роман Шухевич
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