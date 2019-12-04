Назначен новый глава Института нацпамяти: кто он и откуда

Антон Дробович (фото - facebook.com/KlitschkoFoundation)

Новым директором Украинского института национальной памяти назначен Антон Дробович. Такое решение принято на заседании правительства, сообщил у себя в Telegram присутствующий там нардеп Алексей Гончаренко.

Новый руководитель УИНП - доцент кафедры культурологии Национального педагогического университета им. Драгоманова, кандидат философских наук, магистр правоведения. Помимо работы в Альма-матер, работал экспертом Института общественно-экономических исследований. Руководитель образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

По данным Культурного проекта, является "исследователем мифологии и современных коммуникаций, арт-критиком, членом правления Молодежной ассоциации религиоведов".

До назначения он говорил УП, что хочет сделать официальную политику памяти в Украине "более взвешенной и либеральной". О Вятровиче и его команде говорил следующее: "Мне нравятся далеко не все решения и методы, которыми они действовали. Некоторые вещи хочется переделать или завершить по-другому".

Его имущественная декларация доступна здесь.

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Дробович пришел на должность, которую пять лет до него занимал Владимир Вятрович. Сейчас последний, уволенный в сентябре, - нардеп Рады от партии Евросолидарность. Он раскритиковал назначение преемника, заявив, что "это уже не ошибка, а разворот в другую сторону".

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