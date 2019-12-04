Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Назначен новый глава Института нацпамяти: кто он и откуда

Назначен новый глава Института нацпамяти: кто он и откуда - Фото
Антон Дробович (фото - facebook.com/KlitschkoFoundation)
04.12.2019, 14:05

Предшественник, Владимир Вятрович, уже раскритиковал назначение Антона Дробовича

Новым директором Украинского института национальной памяти назначен Антон Дробович. Такое решение принято на заседании правительства, сообщил у себя в Telegram присутствующий там нардеп Алексей Гончаренко.

Новый руководитель УИНП - доцент кафедры культурологии Национального педагогического университета им. Драгоманова, кандидат философских наук, магистр правоведения. Помимо работы в Альма-матер, работал экспертом Института общественно-экономических исследований. Руководитель образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

По данным Культурного проекта, является "исследователем мифологии и современных коммуникаций, арт-критиком, членом правления Молодежной ассоциации религиоведов".

До назначения он говорил УП, что хочет сделать официальную политику памяти в Украине "более взвешенной и либеральной". О Вятровиче и его команде говорил следующее: "Мне нравятся далеко не все решения и методы, которыми они действовали. Некоторые вещи хочется переделать или завершить по-другому".

Его имущественная декларация доступна здесь.

Читайте также: В Кабмине рассказали, что будет с Институтом нацпамяти

Дробович пришел на должность, которую пять лет до него занимал Владимир Вятрович. Сейчас последний, уволенный в сентябре, - нардеп Рады от партии Евросолидарность. Он раскритиковал назначение преемника, заявив, что "это уже не ошибка, а разворот в другую сторону".

Читайте также: Кремль вспомнил о штурмовиках СС и открыл дело на Вятровича

Напишите нам
уинп Антон Дробович
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 