Кремль вспомнил о штурмовиках СС и открыл дело на Вятровича

Владимир Вятрович (фото - facebook.com/volodymyr.viatrovych)

Следственный комитет РФ открыл уголовное дело против директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича: власти страны-оккупанта заявили, что он занимается "реабилитацией нацизма".

В русле кремлевской пропаганды, которая с начала гибридной войны России против Украины изображает украинские власти "нацистскими", Следком РФ пишет, что Вятрович "под видом изучения истории" якобы отрицает "факты принадлежности украинских националистов к войскам СС и их участие в военных преступлениях против мирного населения".

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Кроме того, известный антиукраинской активностью СКРФ снова заявил, что в Украине "героизируют нацистских преступников", добавив, что "не могут оставить это без должного внимания".

Вятрович у себя в Facebook отреагировал на заявление СКРФ лаконично: "Русская белая горячка - она беспощадна".

Ранее в этом ведомстве РФ заявляли, что Арсений Яценюк "воевал против российских военнослужащих в Чечне в 1994-1995 годах". Анатолия Гриценко там также хотят судить за то, что он "призывал взрывать поезда" в РФ.

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