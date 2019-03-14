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14.03.2019, 11:09

Кремль вспомнил о штурмовиках СС и открыл дело на Вятровича

Кремль вспомнил о штурмовиках СС и открыл дело на Вятровича - Фото
Владимир Вятрович (фото - facebook.com/volodymyr.viatrovych)

Власти РФ, у которых "Яценюк воевал в Чечне", заочно добрались до главы УИНП, заподозрив его в "преступлениях против мира и безопасности человечества"

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Следственный комитет РФ открыл уголовное дело против директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича: власти страны-оккупанта заявили, что он занимается "реабилитацией нацизма".

В русле кремлевской пропаганды, которая с начала гибридной войны России против Украины изображает украинские власти "нацистскими", Следком РФ пишет, что Вятрович "под видом изучения истории" якобы отрицает "факты принадлежности украинских националистов к войскам СС и их участие в военных преступлениях против мирного населения".

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Кроме того, известный антиукраинской активностью СКРФ снова заявил, что в Украине "героизируют нацистских преступников", добавив, что "не могут оставить это без должного внимания".

Вятрович у себя в Facebook отреагировал на заявление СКРФ лаконично: "Русская белая горячка - она беспощадна".

Ранее в этом ведомстве РФ заявляли, что Арсений Яценюк "воевал против российских военнослужащих в Чечне в 1994-1995 годах". Анатолия Гриценко там также хотят судить за то, что он "призывал взрывать поезда" в РФ.

Читайте также: Следственный комитет РФ сделал еще один шаг за грань реальности

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Теги: Владимир Вятрович, уинп, пропаганда, нацизм, уголовное дело, следком рф
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