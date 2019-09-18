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В Кабмине рассказали, что будет с Институтом нацпамяти

В Кабмине рассказали, что будет с Институтом нацпамяти - Фото
Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)
18.09.2019, 22:15

Учреждение останется в статусе органа госвласти, заверяет премьер Гончарук

Премьер Алексей Гончарук прокомментировал увольнение Владимира Вятровича с должности руководителя Украинского института национальной памяти и заверил, что работа учреждения не изменится. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Ключевые направления работы Института останутся неизменными. Мы достроим Мемориал героев Небесной сотни и Музей Революции достоинства, продолжим создание Архива национальной памяти", - заявил Гончарук.

Он добавил, что Украина оставит за собой лидерство в сфере свободного доступа к архивам советских спецслужб. И пообещал, что Институт в дальнейшем будет оставаться в статусе органа государственной власти. Вятровича премьер поблагодарил за работу и достижения.

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Институт нацпамяти алексей гончарук Владимир Вятрович кабмин
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