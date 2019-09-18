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Вятрович о своем увольнении: Готовилось и обсуждалось заранее

Вятрович о своем увольнении: Готовилось и обсуждалось заранее - Фото
Владимир Вятрович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
18.09.2019, 16:36

Он рассказал, что свое увольнение обсуждал с премьером Гончаруком

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, которого сегодня уволил Кабмин, заявил, что о таком намерении знал заранее и это не стало для него неожиданностью, пишет LB.ua.

"Увольнение готовилось заранее, и я лично обсуждал этот вопрос с премьер-министром Алексеем Гончаруком, с которым хорошо знаком со времен Майдана. Он также меня лично заверил, что Институт сохранит все свои направления работы, которые были заложены и разработаны в течение этих пяти лет", - отметил Вятрович.

Он добавил, что на 2020 год в бюджете Института предусмотрели аналогичные средства, что и в предыдущие годы.

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