Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Вятрович рассказал о контактах с офисом Зеленского

Вятрович рассказал о контактах с офисом Зеленского - Фото
Владимир Вятрович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
19.08.2019, 12:33

ОП запрашивал информацию о польско-украинских отношениях в вопросах исторической памяти

Офис президента единственный раз обращался в Украинский институт национальной памяти за консультацией, сообщил директор института Владимир Вятрович в интервью Украинской правде.

"Речь идет о подготовке визита президента в Польшу в начале сентября. Мы получили от Офиса президента запрос о состоянии польско-украинских отношений в вопросе исторической политики", - рассказал Вятрович.

По словам Вятровича, Институт национальной памяти подготовил для президента Владимира Зеленского аналитическую справку по этому вопросу, Вятрович надеется, что она окажется полезной.

Читайте также: Выборы в Польше и польско-украинские отношения

Напишите нам
Владимир Зеленский Владимир Вятрович Офис президента Украины историческая память
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 