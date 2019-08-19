Вятрович рассказал о контактах с офисом Зеленского

Владимир Вятрович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Офис президента единственный раз обращался в Украинский институт национальной памяти за консультацией, сообщил директор института Владимир Вятрович в интервью Украинской правде.

"Речь идет о подготовке визита президента в Польшу в начале сентября. Мы получили от Офиса президента запрос о состоянии польско-украинских отношений в вопросе исторической политики", - рассказал Вятрович.

По словам Вятровича, Институт национальной памяти подготовил для президента Владимира Зеленского аналитическую справку по этому вопросу, Вятрович надеется, что она окажется полезной.

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