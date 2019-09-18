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Вятрович больше не директор Института нацпамяти

Вятрович больше не директор Института нацпамяти - Фото
Владимир Вятрович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
18.09.2019, 13:17

В Институте национальной памяти он занимал должность более пяти лет - с марта 2014 года

Владимир Вятрович больше не является директором Института национальной памяти Украины. Об он сообщил у себя в Facebook

Бывший чиновник написал, что он завершил каденцию на должности главы Института.

Вятрович перечислил главные достижения Института за время его руководства:

- Украина освободилась от тоталитарной символики;

- были открыты архивы КГБ;

- восстановлена справедливость к участникам освободительного движения: их признали борцами за независимость;

- начата реабилитация жертв репрессий по обновленному закону;

- проведена масштабная работа по популяризации украинской истории и развенчивания мифов о ней. 

"Я получил заверения от премьер-министра, что, несмотря на смену руководителя, институт сохранит статус органа власти и инструмента политики национальной памяти, будут продолжены формат и направления работы", - написал Вятрович. 

Справка. Владимир Вятрович родился во Львове 7 июня 1977 года. В 1994-1999 - учился на историческом факультете Львовского университета (специальность - история Украины). Был назначен директором УИНП в марте 2014 годаУчаствовал в досрочных парламентских выборах 2019 года от партии Евросолидарность, однако его место в списке (№25) оказалось непроходным.

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Владимир Вятрович
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