Вятрович больше не директор Института нацпамяти

Владимир Вятрович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Владимир Вятрович больше не является директором Института национальной памяти Украины. Об он сообщил у себя в Facebook.

Бывший чиновник написал, что он завершил каденцию на должности главы Института.

Вятрович перечислил главные достижения Института за время его руководства:

- Украина освободилась от тоталитарной символики;

- были открыты архивы КГБ;

- восстановлена справедливость к участникам освободительного движения: их признали борцами за независимость;

- начата реабилитация жертв репрессий по обновленному закону;

- проведена масштабная работа по популяризации украинской истории и развенчивания мифов о ней.

"Я получил заверения от премьер-министра, что, несмотря на смену руководителя, институт сохранит статус органа власти и инструмента политики национальной памяти, будут продолжены формат и направления работы", - написал Вятрович.

Справка. Владимир Вятрович родился во Львове 7 июня 1977 года. В 1994-1999 - учился на историческом факультете Львовского университета (специальность - история Украины). Был назначен директором УИНП в марте 2014 года. Участвовал в досрочных парламентских выборах 2019 года от партии Евросолидарность, однако его место в списке (№25) оказалось непроходным.